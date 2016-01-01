Депутаты городского совета во время сегодняшней сессии раскритиковали работу временной контрольной комиссии по вопросу проведения реконструкции центральных очистных сооружений канализации ЦОС-1, ЦОС-2 и о Хортица.
Как писала "Индустриалка", все иловые поля в Запорожье переполнены в 2-3 раза и для того, чтобы разобраться в этой проблеме в городе была создана специальная комиссия. В ее состав вошли 7 депутатов, представители коммунальных предприятий и заповедника "Хортица".
За пять месяцев своей работы члены комиссии не смогли предоставить четких путей решения проблемы иловых отстойников. Финалом работы стал сегодняшний отчет, который озвучил председатель комиссии Виктор Прит.
- Мы не можем рекомендовать конкретный метод решения проблемы - это должен делать специализированный институт, - отметил докладчик. - Мы можем только, как вариант предложить метод утилизации и переработку илового осадка, на основе изучения опыта иностранных компаний. Вместе с КП "Водоканал" мы предоставили к рассмотрению такие методы, как компостирование и термообработка. Остался открытым вопрос выбора окончательной технологии. Мы должны провести тендер относительно определения научного института, который проведет обследования и даст квалифицированную оценку осадку, а также определит, как лучше производить утилизацию ила.
Комиссия предоставила замечания относительно ситуации с иловыми полями и оставила еще больше рекомендаций по реконструкции ЦОС-1 и ЦОС-2, но что конкретно можно сделать уже сегодня, чтобы избавить город от возможного экологического коллапса и сильного смрада, Виктор Прит не сказал.
Это выступление возмутило многих депутатов, которые хотели бы услышать более конкретные пути решения проблемы. В итоге на сегодняшний день общественность получила больше вопросов, нежели ответов.
- Мы и так знаем, что нужно делать, но как разобраться с вопросом очистки иловых карт, чтобы не было проблем прямо сейчас — вот вопрос, - отметил заместитель городского головы Алексей Бородай. - Мне обещали, что результатом работы комиссии станет четкое понимание, что и как должно быть сделано, будут ли подключаться инвесторы или нужны бюджетные деньги. К сожалению, работа депутатской комиссии не дала этих результатов.
Высказал свое отношение к этой работе и председатель депутатской комиссии горсовета по вопросам экологии Алексей Басов.
- Комиссия отработала достаточно поверхностно, - отметил Алексей Басов. - Результаты и выводы получились эпические — разобраться с тем, как нам реконструировать иловые карты так и не смогли. Мы на комиссии просили - выберите какой-то конкретный метод, вы же пять месяцев работаете, а если вы не компетентны в этом, то зачем за это было браться.
Во время отчета Виктор Прит отметил, что побывал в Милане, где ознакомился с иностранным опытом утилизации ила. Только на сегодняшний день этот опыт может нам не пригодится, потому что разбираться с переполненными иловыми полями, оказывается, можно более реальными методами. О них почему-то упомянуто не было.
Об этом во время обсуждения данного вопроса говорил и городской голова Владимир Буряк.
- Проблема существует прежде всего с иловыми картами, потому что на ЦОС-1 реконструкция проведена, но остался вопрос, а куда утилизировать скопления нечистот, - отметил Владимир Буряк. - Я считаю, что если что-то упущено, то сначала нужно привести оборудование к нормативным документам. Нужно, чтобы оно работала так, как это заложено проектом. Можно элементарно выровнять и довести до дренажа те карты, которые существуют, чтобы вода спокойно уходила и запаха бы не было. Запах-то появляется от гниющего ила.
А вы кинулись искать опыт в Италии и Дании, а что делать с илом, который сегодня нам грозит? Может его нужно было просто высушить? Этого никто не предложил. У нас отходы гниют в картах, потому что вода из них не уходит. Так может нужно карты привести в порядок? Например, на 10 млн грн в год отремонтировать 10 карт, а потом еще 10, а уже параллельно искать пути решения, что делать с илом. Я вам это говорил полгода назад. Деньги нужно вкладывать сегодня в реконструкцию и не терять времени!
За правку, относительно принятия к сведению работы комиссии и ее закрытия, депутаты после длительного перерыва не проголосовали. Большинство оставили свой голос за продолжение работы этой комиссии, видимо, чтобы все-таки дождаться от нее хоть каких-то конкретных результатов.
Как писала "Индустриалка", все иловые поля в Запорожье переполнены в 2-3 раза и для того, чтобы разобраться в этой проблеме в городе была создана специальная комиссия. В ее состав вошли 7 депутатов, представители коммунальных предприятий и заповедника "Хортица".
За пять месяцев своей работы члены комиссии не смогли предоставить четких путей решения проблемы иловых отстойников. Финалом работы стал сегодняшний отчет, который озвучил председатель комиссии Виктор Прит.
- Мы не можем рекомендовать конкретный метод решения проблемы - это должен делать специализированный институт, - отметил докладчик. - Мы можем только, как вариант предложить метод утилизации и переработку илового осадка, на основе изучения опыта иностранных компаний. Вместе с КП "Водоканал" мы предоставили к рассмотрению такие методы, как компостирование и термообработка. Остался открытым вопрос выбора окончательной технологии. Мы должны провести тендер относительно определения научного института, который проведет обследования и даст квалифицированную оценку осадку, а также определит, как лучше производить утилизацию ила.
Комиссия предоставила замечания относительно ситуации с иловыми полями и оставила еще больше рекомендаций по реконструкции ЦОС-1 и ЦОС-2, но что конкретно можно сделать уже сегодня, чтобы избавить город от возможного экологического коллапса и сильного смрада, Виктор Прит не сказал.
Это выступление возмутило многих депутатов, которые хотели бы услышать более конкретные пути решения проблемы. В итоге на сегодняшний день общественность получила больше вопросов, нежели ответов.
- Мы и так знаем, что нужно делать, но как разобраться с вопросом очистки иловых карт, чтобы не было проблем прямо сейчас — вот вопрос, - отметил заместитель городского головы Алексей Бородай. - Мне обещали, что результатом работы комиссии станет четкое понимание, что и как должно быть сделано, будут ли подключаться инвесторы или нужны бюджетные деньги. К сожалению, работа депутатской комиссии не дала этих результатов.
Высказал свое отношение к этой работе и председатель депутатской комиссии горсовета по вопросам экологии Алексей Басов.
- Комиссия отработала достаточно поверхностно, - отметил Алексей Басов. - Результаты и выводы получились эпические — разобраться с тем, как нам реконструировать иловые карты так и не смогли. Мы на комиссии просили - выберите какой-то конкретный метод, вы же пять месяцев работаете, а если вы не компетентны в этом, то зачем за это было браться.
Во время отчета Виктор Прит отметил, что побывал в Милане, где ознакомился с иностранным опытом утилизации ила. Только на сегодняшний день этот опыт может нам не пригодится, потому что разбираться с переполненными иловыми полями, оказывается, можно более реальными методами. О них почему-то упомянуто не было.
Об этом во время обсуждения данного вопроса говорил и городской голова Владимир Буряк.
- Проблема существует прежде всего с иловыми картами, потому что на ЦОС-1 реконструкция проведена, но остался вопрос, а куда утилизировать скопления нечистот, - отметил Владимир Буряк. - Я считаю, что если что-то упущено, то сначала нужно привести оборудование к нормативным документам. Нужно, чтобы оно работала так, как это заложено проектом. Можно элементарно выровнять и довести до дренажа те карты, которые существуют, чтобы вода спокойно уходила и запаха бы не было. Запах-то появляется от гниющего ила.
А вы кинулись искать опыт в Италии и Дании, а что делать с илом, который сегодня нам грозит? Может его нужно было просто высушить? Этого никто не предложил. У нас отходы гниют в картах, потому что вода из них не уходит. Так может нужно карты привести в порядок? Например, на 10 млн грн в год отремонтировать 10 карт, а потом еще 10, а уже параллельно искать пути решения, что делать с илом. Я вам это говорил полгода назад. Деньги нужно вкладывать сегодня в реконструкцию и не терять времени!
За правку, относительно принятия к сведению работы комиссии и ее закрытия, депутаты после длительного перерыва не проголосовали. Большинство оставили свой голос за продолжение работы этой комиссии, видимо, чтобы все-таки дождаться от нее хоть каких-то конкретных результатов.
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