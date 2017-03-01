В Приморске задержали вора-рецидивиста.
Из дома 30-ти летней жительницы города пропала техника. Вор выбил закрытую входную дверь, проник в дом и украл конвектор, планшет и телевизор.
Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель.
Мужчина честно признался в совершении кражи. Оказалось, что у вора уже есть не одна судимость. На этот раз ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожские патрульные остановили подозрительный "Лексус".
Читайте также: В Запорожье вооруженный мужчина напал на таксиста.
Автор: Александра Некрашевич
Из дома 30-ти летней жительницы города пропала техника. Вор выбил закрытую входную дверь, проник в дом и украл конвектор, планшет и телевизор.
Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель.
Мужчина честно признался в совершении кражи. Оказалось, что у вора уже есть не одна судимость. На этот раз ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожские патрульные остановили подозрительный "Лексус".
Читайте также: В Запорожье вооруженный мужчина напал на таксиста.
Автор: Александра Некрашевич
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