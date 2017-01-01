С одного из запорожских заводов начали пропадать металл и кабели.
В полицию поступил вызов от начальника охраны предприятия, который сообщил, что в последнее время с завода регулярно исчезают металл и кабели. Охранник прямо указал на мужчину, которого подозревал в воровстве. Подозреваемый сразу же был задержан.
Вор сообщил, что идея обворовать предприятие принадлежала его товарищу. Он предложил подзаработать, украв медь с завода.
Во время обследования крыши предприятия полиция обнаружила отверстие, с которого свисала веревка. Рядом с дырой находились инструменты, рюкзаки и моток меди. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Читайте также: В Запорожье ограбили детский сад.
Автор: Александра Некрашевич
В полицию поступил вызов от начальника охраны предприятия, который сообщил, что в последнее время с завода регулярно исчезают металл и кабели. Охранник прямо указал на мужчину, которого подозревал в воровстве. Подозреваемый сразу же был задержан.
Вор сообщил, что идея обворовать предприятие принадлежала его товарищу. Он предложил подзаработать, украв медь с завода.
Во время обследования крыши предприятия полиция обнаружила отверстие, с которого свисала веревка. Рядом с дырой находились инструменты, рюкзаки и моток меди. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Читайте также: В Запорожье ограбили детский сад.
Автор: Александра Некрашевич
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