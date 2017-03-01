Политическим оппонентам не удалось "сшить" дело против председателя Розовского районного совета Владимира Новобранова.
Напомним, в феврале правоохранители вручили ему подозрение в якобы нанесении телесных повреждений односельчанину. В Розовском районном суде сторона обвинения требовала отстранить Владимира Новобранова от должности и избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако судьи не получили доказательств вины главы райсовета. Ситуация повторилась и в областном Апелляционном суде, который отклонил оба ходатайства: и об отстранении Владимира Новобранова от должности, и об избрании меры пресечения.
Судовая коллегия решила апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, постановление следственного судьи Розовского районого суда Запорожской области от 1.03.2017 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства следователя об отстранении от должности Владимира Новобранова, оставить без изменений. Решение является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента его оглашения.
Владимир Новобранов уверен, дела против него - политический заказ представителей областной власти и попытка дестабилизировать ситуацию в районе.
- Это еще раз подтверждает то, что идет давление на Оппозиционный блок, давление идет на тех кандидатов, которые победили в выборах, у которых есть перед громадами хорошая поддержка в районах, - сказал Владимир Новобранов. - Эта дело было сфабриковано против меня и оно рассыпалось, потому что нет ни свидетелей, ни каких-либо доказательств, поэтому суд принял решение в мою пользу.
Владимир Новобранов ранее отмечал, что ситуация в районе обострилась накануне выборов территориальных громад. Говорят, что у провластной партии в Розовском районе крайне низкий рейтинг, поэтому, по словам местных жителей, перед выборами исполнительная власть хочет сместить неугодного некарманного главу райсовета, чтобы получить желаемый результат.
Как ранее сообщала "Индустриалка", главу Розовского райсовета пытались отстранить от должности.
Напомним, в феврале правоохранители вручили ему подозрение в якобы нанесении телесных повреждений односельчанину. В Розовском районном суде сторона обвинения требовала отстранить Владимира Новобранова от должности и избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако судьи не получили доказательств вины главы райсовета. Ситуация повторилась и в областном Апелляционном суде, который отклонил оба ходатайства: и об отстранении Владимира Новобранова от должности, и об избрании меры пресечения.
Судовая коллегия решила апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, постановление следственного судьи Розовского районого суда Запорожской области от 1.03.2017 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства следователя об отстранении от должности Владимира Новобранова, оставить без изменений. Решение является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента его оглашения.
Владимир Новобранов уверен, дела против него - политический заказ представителей областной власти и попытка дестабилизировать ситуацию в районе.
- Это еще раз подтверждает то, что идет давление на Оппозиционный блок, давление идет на тех кандидатов, которые победили в выборах, у которых есть перед громадами хорошая поддержка в районах, - сказал Владимир Новобранов. - Эта дело было сфабриковано против меня и оно рассыпалось, потому что нет ни свидетелей, ни каких-либо доказательств, поэтому суд принял решение в мою пользу.
Владимир Новобранов ранее отмечал, что ситуация в районе обострилась накануне выборов территориальных громад. Говорят, что у провластной партии в Розовском районе крайне низкий рейтинг, поэтому, по словам местных жителей, перед выборами исполнительная власть хочет сместить неугодного некарманного главу райсовета, чтобы получить желаемый результат.
Как ранее сообщала "Индустриалка", главу Розовского райсовета пытались отстранить от должности.
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