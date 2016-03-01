Завтра, 30 марта, в Запорожье простятся с оператором телеканала "Запоріжжя" Михаилом Биченко, которого 28 марта нашли повешенным в парке Победы.
Как писала "Индустриалка", мужчина покончил с собой.
Михаил Биченко служил в АТО, после чего вернулся к мирной жизни и работал телеоператором.
Прощание с умершим пройдет возле здания телеканала "Запоріжжя" (ул. Матросова 24 а) в 12.00.
Как писала "Индустриалка", мужчина покончил с собой.
Михаил Биченко служил в АТО, после чего вернулся к мирной жизни и работал телеоператором.
Прощание с умершим пройдет возле здания телеканала "Запоріжжя" (ул. Матросова 24 а) в 12.00.
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