На сегодняшней сессии Запорожского горсовета депутаты внесли изменения в решение "О создании комиссии по определению и возмещению убытков в сфере земельных отношений". В частности, внесли изменения в состав комиссии.
Это решение поддержали 39 из 57 присутствующих в зале депутатов.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье по поручению городского головы Владимира Буряка провели инвентаризацию земельных участков и выяснили, кто платит за землю, а кто - нет.
Комиссия как раз и будет работать со злостными неплательщиками.
Как отметил во время сессии глава земельной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Игорь Чумаченко, предприниматели должны работать в рамках закона и соблюдать условия договоров аренды.
- Є стаття земельного кодексу 156-та, яка дає нам право на відшкодування збитків під час тимчасового користування земельною ділянкою. Є ті, хто користується землею, а договорів оренди не уклали - це збитки для бюджету міста, ці гроші можна було б використати на дитячі садки та інші напрямки соціальної сфери. Комісія потрібна і вона має бути у Запорізькій міській раді, - подчеркнул Игорь Чумаченко.
Это решение поддержали 39 из 57 присутствующих в зале депутатов.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье по поручению городского головы Владимира Буряка провели инвентаризацию земельных участков и выяснили, кто платит за землю, а кто - нет.
Комиссия как раз и будет работать со злостными неплательщиками.
Как отметил во время сессии глава земельной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Игорь Чумаченко, предприниматели должны работать в рамках закона и соблюдать условия договоров аренды.
- Є стаття земельного кодексу 156-та, яка дає нам право на відшкодування збитків під час тимчасового користування земельною ділянкою. Є ті, хто користується землею, а договорів оренди не уклали - це збитки для бюджету міста, ці гроші можна було б використати на дитячі садки та інші напрямки соціальної сфери. Комісія потрібна і вона має бути у Запорізькій міській раді, - подчеркнул Игорь Чумаченко.
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