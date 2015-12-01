Это решение поддержали 39 из 57 присутствующих в зале депутатов.Как писала " Индустриалка " , в Запорожье по поручению городского головы Владимира Буряка провели инвентаризацию земельных участков и выяснили, кто платит за землю, а кто - нет.Комиссия как раз и будет работать со злостными неплательщиками.Как отметил во время сессии глава земельной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Игорь Чумаченко, предприниматели должны работать в рамках закона и соблюдать условия договоров аренды.- Є стаття земельного кодексу 156-та, яка дає нам право на відшкодування збитків під час тимчасового користування земельною ділянкою. Є ті, хто користується землею, а договорів оренди не уклали - це збитки для бюджету міста, ці гроші можна було б використати на дитячі садки та інші напрямки соціальної сфери. Комісія потрібна і вона має бути у Запорізькій міській раді, - подчеркнул Игорь Чумаченко.