Дополнительные средства в сумме 469,440 тыс. грн. выделены на реконструкцию общеобразовательной школы I-III ступеней №13, которая расположена по ул. Поселковая, 50 для выполнения проектных работ и экспертизы.На проведение капитального ремонта общеобразовательного учебного заведения № 85, расположенного по ул. Экономической, 5 выделено дополнительное финансирование в рамках общей сметной стоимости в сумме 272,264 тыс. грн. для оплаты работ по восстановлению монолитности стен.На проведение текущего ремонта пола коридоров Центра детского и юношеского творчества Шевченковского района направлено почти сто тысяч гривен.Увеличено финансирование на 5500,0 тыс. грн. на реконструкцию здания многопрофильного лицея " Перспектива " .Для приобретения оборудования и предметов длительного пользования для детей с особыми образовательными потребностями профинансировано 2998,046 тыс. грн. в соответствии с Постановлением КМУ от 14.02.2017 № 88 " Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями " .