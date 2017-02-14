На сессии Запорожского городского совета внесены изменения в программу "Образование на 2016 - 2018 годы".
Дополнительные средства в сумме 469,440 тыс. грн. выделены на реконструкцию общеобразовательной школы I-III ступеней №13, которая расположена по ул. Поселковая, 50 для выполнения проектных работ и экспертизы.
На проведение капитального ремонта общеобразовательного учебного заведения № 85, расположенного по ул. Экономической, 5 выделено дополнительное финансирование в рамках общей сметной стоимости в сумме 272,264 тыс. грн. для оплаты работ по восстановлению монолитности стен.
На проведение текущего ремонта пола коридоров Центра детского и юношеского творчества Шевченковского района направлено почти сто тысяч гривен.
Увеличено финансирование на 5500,0 тыс. грн. на реконструкцию здания многопрофильного лицея "Перспектива".
Для приобретения оборудования и предметов длительного пользования для детей с особыми образовательными потребностями профинансировано 2998,046 тыс. грн. в соответствии с Постановлением КМУ от 14.02.2017 № 88 "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями".
Дополнительные средства в сумме 469,440 тыс. грн. выделены на реконструкцию общеобразовательной школы I-III ступеней №13, которая расположена по ул. Поселковая, 50 для выполнения проектных работ и экспертизы.
На проведение капитального ремонта общеобразовательного учебного заведения № 85, расположенного по ул. Экономической, 5 выделено дополнительное финансирование в рамках общей сметной стоимости в сумме 272,264 тыс. грн. для оплаты работ по восстановлению монолитности стен.
На проведение текущего ремонта пола коридоров Центра детского и юношеского творчества Шевченковского района направлено почти сто тысяч гривен.
Увеличено финансирование на 5500,0 тыс. грн. на реконструкцию здания многопрофильного лицея "Перспектива".
Для приобретения оборудования и предметов длительного пользования для детей с особыми образовательными потребностями профинансировано 2998,046 тыс. грн. в соответствии с Постановлением КМУ от 14.02.2017 № 88 "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями".
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