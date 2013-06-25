В субботу, 1 апреля, на Хортице выпустят краснокнижных летучих мышек, которых запорожские зоозащитники спасли в январе.
400 мышек все это время находились на реабилитации в Центре рукокрылых в Харькове, где их докормили до необходимого веса и погрузили в сон. Об этом на своей страничке в соцсети написала запорожская защитница животных Олеся Кулик.
- Ребята сделали огромную работу, и мы сделали очень многое, чтобы состоялось такое важное, новое для Запорожья событие, - говорится в сообщении. - Летучие мыши - представители Красной книги Украины. Любой желающий сможет выпустить мышку, а также прослушать важную и полезную лекцию о важности жизни рукокрылых, об их полезности в мире.
Ребята едут к нам! С нашими мышками, с листовками, с материалами, с улыбками! Как и обещала, показываю вам, как ежегодно происходит выпуск летучих мышек в Харькове.
Сбор людей — на Хортице возле Скифского стана в 17.30. Мероприятие продлится приблизительно до 19.30.
Телефоны для информации:
Сторона Запорожья - 063 79 33 855 (Олеся)
Сторона Харькова - 0678031533 (Антон)
400 мышек все это время находились на реабилитации в Центре рукокрылых в Харькове, где их докормили до необходимого веса и погрузили в сон. Об этом на своей страничке в соцсети написала запорожская защитница животных Олеся Кулик.
- Ребята сделали огромную работу, и мы сделали очень многое, чтобы состоялось такое важное, новое для Запорожья событие, - говорится в сообщении. - Летучие мыши - представители Красной книги Украины. Любой желающий сможет выпустить мышку, а также прослушать важную и полезную лекцию о важности жизни рукокрылых, об их полезности в мире.
Ребята едут к нам! С нашими мышками, с листовками, с материалами, с улыбками! Как и обещала, показываю вам, как ежегодно происходит выпуск летучих мышек в Харькове.
Сбор людей — на Хортице возле Скифского стана в 17.30. Мероприятие продлится приблизительно до 19.30.
Телефоны для информации:
Сторона Запорожья - 063 79 33 855 (Олеся)
Сторона Харькова - 0678031533 (Антон)
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