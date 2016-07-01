Вот и к нам в Запорожье стали приезжать за опытом. Конечно, не только за опытом — еще и для налаживания дальнейших партнерских связей. С такой целью побывали на комбинате " Запорожсталь " представители компаний Voestalpine и Kuettner (Австрия), которые являются мировыми лидерами в разработке и реализации технических решений для предприятий металлургии.Гости ознакомились с доменным производством — посетили реконструированную доменную печь №4, а потом предметно знакомились с ходом реализации масштабного проекта по реконструкции доменной печи № 3, который проводится в рамках программы экологической модернизации комбината.Реконструкция доменной печи №3, а по сути, новое е е строительство — это совершенно новый и, можно сказать, революционный проект. Революционность его заключается в том, что обычно на такую реконструкцию отводится полтора года. На " Запорожстали " решили этот срок сократить в три раза — то есть за полгода собрать печь. Причем, все работы проводились на ограниченной площадке и в условиях действующего производства. Для этого на площадке рядом с местом монтажа печи производилась ее крупноузловая сборка, а затем эти узлы поднимались самым мощным в мире краном грузоподъемностью 1600 тонн.При реконструкции доменной печи №3 были приняты инновационные для Украины решения, которые применялись при разработке и реализации проекта. В частности, применение интеллектуального моделирования доменной печи позволило исключить и исправить порядка 12 тысяч ошибок на этапе проектирования. Особенно заинтересовало гостей решение по крупноузловой сборке печи, позволившее существенно сократить сроки реализации проекта — это новый и полезный опыт.В интервью журналистам гости рассказали о сотрудничестве с " Запорожсталью " , о его перспективах и о том, что на комбинате для них было на что посмотреть.- Фирма Kuettner сотрудничает с " Запорожсталью " очень давно, в течение многих лет, - сказал. - Десять лет назад был подписан контракт на поставку оборудования вдувания пыле-угольного топлива. И это сотрудничество продолжается.А вообще, как сказал Франц Ройфер, многолетнее сотрудничество связывает фирму Kuettner не только с " Запорожсталью " , но и с рядом других предприятий Группы Метинвест. И поэтому он в общем чувствует себя здесь очень уютно, как дома., рассказал, что у них в городе Линце на металлургическом предприятии работает несколько доменных печей, и самая большая из них доменная печь А.- Это, конечно, самая современная, самая новая печь. Насколько она самая лучшая в мире, затрудняюсь сказать. Но мы попытались вложить в эту доменную печь все новейшие, все современные наработки, которые только есть по части доменных печей. Это касается профиля доменной печи, он совершенно особенный. Это касается системы охлаждения. Такие основные характеристики, по моему мнению, выделяют эту доменную печь, - сказал Альфред Ферстл.- Нам сегодня представилась такая возможность — посмотреть, какие работы выполняются на третьей доменной печи. И хочу отметить, что там реализуют новейшие наработки, новейшие изыскания. С моей точки зрения, это должен быть полный успех.О визите гостей из Австрии с удовлетворением отозвался- Обычно мы ездим перенимать опыт у наших европейских коллег. В этот раз мировые лидеры металлургии приехали сюда, для того чтобы перенять опыт у нас. Это еще раз подтверждает то, что доменная печь №3, которую мы строим, это, действительно, образец не только для украинских стандартов, а, по большому счету, и для европейских стандартов качества и технологии.Во-первых, метод крупноузловой сборки, примененный на строительстве ДП-3, это очень впечатляющий проект даже для европейской технологии строительства. Во-вторых, технические решения, которые применены на самой печи, начиная от загрузочного устройства, систем аспирации, систем охлаждения, систем управления печью, - вс е это тоже соответствует самым передовым новинкам металлургических технологий в мире. И поэтому нам приятно, что такие компании, как Voestalpine и Kuettner, приезжают сюда перенимать этот опыт. И мы намерены развивать с ними дальнейшее сотрудничество.ВИДЕО