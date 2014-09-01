Для этого на сегодняшней сессии городского совета были внесены изменения в городскую программу развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства Запорожья.Напомним, несколько дней назад в одной из квартир дома по улице Независимой Украины, 31 с полотка обрушилась штукатурка. Это притом, что в 2014 - 2015 годах одна из подрядных организаций начала ремонт крыши. Однако весной 2015 года работы были остановлены, тогда также произошло обрушение потолка в квартирах.По результатам обследования установлено, что кровля и чердачное перекрытие здания находятся в аварийном состоянии. Дом - довоенной постройки. В ходе восстановительных работ в послевоенный период вместо чердачного перекрытия уложили рельсы и деревянные доски, засыпав их шлаком.По поручению городского головы Владимира Буряка, был подготовлен проект капитального ремонта кровли и чердачного перекрытия. Стоимость работ - более 6,7 миллионов гривен.На сегодняшней сессии была выделена часть необходимой суммы. Средства на ремонт кровли в доме по улице Независимой Украины, 31 ранее были предусмотрены в городском бюджете. Однако за это время в доме создано объединение совладельцев. Поэтому возникла необходимость их перенаправить, так как ремонт в домах ОСМД финансируется из городского бюджета по другой статье.По словам городского головы Владимира Буряка, это позволит начать работы, в дальнейшем из городского бюджета планируется выделить средства для завершения капитального ремонта.Отметим, в бюджете Запорожья на 2017 год предусмотрены средства на ремонт домов разных форм собственности, в том числе и находящихся в управлении ОСМД, сообщает сайт мэрии.