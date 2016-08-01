"Мы уверенно движемся к завершению строительства новой доменной печи №3. На днях мы вышли на верхнюю отметку домны - 86 метров. По нашей доброй традиций на верхней точке печи установлен Государственный флаг Украины. Кстати, самый большой на комбинате "Запорожсталь", - написал сегодня вечером на своей странице в Фейсбуке генеральный директор металлургического гиганта Ростислав Шурма.
На комбинате "Запорожсталь" завершается реконструкция доменной печи №3, по сути, новое ее строительство — это совершенно новый и, можно сказать, революционный проект.
Революционность его заключается в том, что обычно на такую реконструкцию отводится полтора года. На "Запорожстали" решили этот срок сократить в три раза — то есть за полгода собрать печь. Причем, все работы проводились на ограниченной площадке и в условиях действующего производства. Для этого рядом с местом монтажа печи производилась ее крупноузловая сборка, а затем эти узлы поднимались самым мощным в мире краном грузоподъемностью 1600 тонн.
Монтаж уже практически завершен. На вершину доменной печи подняли последнюю металлическую конструкцию, а перед тем состоялось значительное и символическое событие. Генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма вручил строителям Государственный Флаг Украины, который был установлен на поднимаемой конструкции и вместе с ней он оказался высоко в небе, на самой верхней точке ДП-3.
- Сегодня Государственный Флаг Украины поднят на отметку 86 метров — это самая высокая точка в Запорожье, где развевается государственный символ. Мы подходим к полному завершению монтажа самой современной доменной печи в Украине, - сказал в интервью "Индустриалке" Ростислав Шурма. - И символично то, что мы установили Государственный Флаг Украины на вершине доменной печи №3.
Сейчас завершаем работы по механомонтажу, по электромонтажу, по наладке. Думаю, что у нас впереди еще месяц очень сложных пусконаладочных, испытательных работ. И я надеюсь, что по плану к концу апреля - началу мая мы запустим нашу доменную печь №3.
ВИДЕО:
Заканчиваются приготовления к подъему на доменную печь ее верхней конструкции
Генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма передал строителям Государственный Флаг Украины, который поднимется на высоту 86 метров
На комбинате "Запорожсталь" завершается реконструкция доменной печи №3, по сути, новое ее строительство — это совершенно новый и, можно сказать, революционный проект.
Революционность его заключается в том, что обычно на такую реконструкцию отводится полтора года. На "Запорожстали" решили этот срок сократить в три раза — то есть за полгода собрать печь. Причем, все работы проводились на ограниченной площадке и в условиях действующего производства. Для этого рядом с местом монтажа печи производилась ее крупноузловая сборка, а затем эти узлы поднимались самым мощным в мире краном грузоподъемностью 1600 тонн.
Монтаж уже практически завершен. На вершину доменной печи подняли последнюю металлическую конструкцию, а перед тем состоялось значительное и символическое событие. Генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма вручил строителям Государственный Флаг Украины, который был установлен на поднимаемой конструкции и вместе с ней он оказался высоко в небе, на самой верхней точке ДП-3.
- Сегодня Государственный Флаг Украины поднят на отметку 86 метров — это самая высокая точка в Запорожье, где развевается государственный символ. Мы подходим к полному завершению монтажа самой современной доменной печи в Украине, - сказал в интервью "Индустриалке" Ростислав Шурма. - И символично то, что мы установили Государственный Флаг Украины на вершине доменной печи №3.
Сейчас завершаем работы по механомонтажу, по электромонтажу, по наладке. Думаю, что у нас впереди еще месяц очень сложных пусконаладочных, испытательных работ. И я надеюсь, что по плану к концу апреля - началу мая мы запустим нашу доменную печь №3.
ВИДЕО:
Заканчиваются приготовления к подъему на доменную печь ее верхней конструкции
Генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма передал строителям Государственный Флаг Украины, который поднимется на высоту 86 метров
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