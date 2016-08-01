На комбинате " Запорожсталь " завершается реконструкция доменной печи №3, по сути, новое е е строительство — это совершенно новый и, можно сказать, революционный проект.Революционность его заключается в том, что обычно на такую реконструкцию отводится полтора года. На " Запорожстали " решили этот срок сократить в три раза — то есть за полгода собрать печь. Причем, все работы проводились на ограниченной площадке и в условиях действующего производства. Для этого рядом с местом монтажа печи производилась ее крупноузловая сборка, а затем эти узлы поднимались самым мощным в мире краном грузоподъемностью 1600 тонн.Монтаж уже практически завершен. На вершину доменной печи подняли последнюю металлическую конструкцию, а перед тем состоялось значительное и символическое событие. Генеральный директор " Запорожстали " Ростислав Шурма вручил строителям Государственный Флаг Украины, который был установлен на поднимаемой конструкции и вместе с ней он оказался высоко в небе, на самой верхней точке ДП-3.- Сегодня Государственный Флаг Украины поднят на отметку 86 метров — это самая высокая точка в Запорожье, где развевается государственный символ. Мы подходим к полному завершению монтажа самой современной доменной печи в Украине, - сказал в интервью " Индустриалке " Ростислав Шурма. - И символично то, что мы установили Государственный Флаг Украины на вершине доменной печи №3.Сейчас завершаем работы по механомонтажу, по электромонтажу, по наладке. Думаю, что у нас впереди еще месяц очень сложных пусконаладочных, испытательных работ. И я надеюсь, что по плану к концу апреля - началу мая мы запустим нашу доменную печь №3.ВИДЕО: