В рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения города Запорожья, которая финансируется за счет средств городского бюджета, управление социальной защиты населения Запорожского городского совета оказывает адресную целевую помощь инвалидам I и II группы по зрению.
Такой вид помощи получают инвалиды указанной категории, зарегистрированные в Запорожье, согласно списков, которые предоставлены управлениями труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам города и Запорожской областной организацией Украинского общества слепых.
В этом году размер материальной помощи увеличен и составляет 1000 гривен (ранее он был 300 гривен).
В марте – апреле этого года адресную целевую помощь почтовыми переводами получат 888 инвалидов по зрению I и II группы, сообщает сайт мэрии.
Такой вид помощи получают инвалиды указанной категории, зарегистрированные в Запорожье, согласно списков, которые предоставлены управлениями труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам города и Запорожской областной организацией Украинского общества слепых.
В этом году размер материальной помощи увеличен и составляет 1000 гривен (ранее он был 300 гривен).
В марте – апреле этого года адресную целевую помощь почтовыми переводами получат 888 инвалидов по зрению I и II группы, сообщает сайт мэрии.
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