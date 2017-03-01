Такой вид помощи получают инвалиды указанной категории, зарегистрированные в Запорожье, согласно списков, которые предоставлены управлениями труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам города и Запорожской областной организацией Украинского общества слепых.В этом году размер материальной помощи увеличен и составляет 1000 гривен (ранее он был 300 гривен).В марте – апреле этого года адресную целевую помощь почтовыми переводами получат 888 инвалидов по зрению I и II группы, сообщает сайт мэрии.