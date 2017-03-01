В Запорожье в придорожном кафе поваром работал гражданин Азербайджана, который нелегально находился в нашей стране.
Нелегала выявили сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками миграционной службы. Мужчина не спешил предъявлять документы правоохранителям и утверждал, что у него есть вид на жительство в Украине. Однако, позже выяснилось, что никаких документов у иностранца нет. Нелегала задержали. Сейчас устанавливается личность владельца кафе, для привлечения к административной ответственности за трудоустройство нелегального мигранта, сообщает сайт Государственной миграционной службы Украины.
Как писала "Индустриалка", супруги из Запорожской области распространяли порнографию в соцсетях.
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Нелегала выявили сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками миграционной службы. Мужчина не спешил предъявлять документы правоохранителям и утверждал, что у него есть вид на жительство в Украине. Однако, позже выяснилось, что никаких документов у иностранца нет. Нелегала задержали. Сейчас устанавливается личность владельца кафе, для привлечения к административной ответственности за трудоустройство нелегального мигранта, сообщает сайт Государственной миграционной службы Украины.
Как писала "Индустриалка", супруги из Запорожской области распространяли порнографию в соцсетях.
Читайте также: Запорожские патрульные остановили подозрительный "Лексус".
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