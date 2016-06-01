До 1 апреля в областной универсальной научной библиотеке работает фотовыставка "Дети войны - ромы".
Как сообщили "Индустриалке" в библиотеке, инициатором проведения выставки стала Запорожская ромская организация "Лачо дром".
Куратор проекта Артур Матюшенко и организатор выставки Лика Кругляк подчеркнули, что цель проекта – рассказать о том, как жили ромы во время Второй мировой войны: воевали, голодали, на оккупированных территориях подвергались массовым репрессиям, что среди цыган много героев войны, награжденных различными орденами и медалями, и просто людей, которые самоотверженно защищали родину, а потом, в послевоенное время, принимали активное участие в восстановлении города и восстановлении мирной жизни.
Фотографии, которые представлены вниманию зрителей - из семейных архивов ромов. Это трогательные семейные снимки, портреты, сделанные перед отправкой на фронт, детские фото.
Также можно прочесть истории и воспоминания героев фотопроекта, записанные активистами "Лачо Дром", посмотреть предметы быта и книги на эту тему.
Телефоны библиотеки для справок: 787-53-46, 787-53-70.
"Индустриалка" также писала: "Как в запорожской библиотеке боролись с туберкулезом".
Фото предоставлены департаментом культуры, туризма, национальностей и религий ОГА
Как сообщили "Индустриалке" в библиотеке, инициатором проведения выставки стала Запорожская ромская организация "Лачо дром".
Куратор проекта Артур Матюшенко и организатор выставки Лика Кругляк подчеркнули, что цель проекта – рассказать о том, как жили ромы во время Второй мировой войны: воевали, голодали, на оккупированных территориях подвергались массовым репрессиям, что среди цыган много героев войны, награжденных различными орденами и медалями, и просто людей, которые самоотверженно защищали родину, а потом, в послевоенное время, принимали активное участие в восстановлении города и восстановлении мирной жизни.
Фотографии, которые представлены вниманию зрителей - из семейных архивов ромов. Это трогательные семейные снимки, портреты, сделанные перед отправкой на фронт, детские фото.
Также можно прочесть истории и воспоминания героев фотопроекта, записанные активистами "Лачо Дром", посмотреть предметы быта и книги на эту тему.
Телефоны библиотеки для справок: 787-53-46, 787-53-70.
"Индустриалка" также писала: "Как в запорожской библиотеке боролись с туберкулезом".
Фото предоставлены департаментом культуры, туризма, национальностей и религий ОГА
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