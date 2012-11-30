Отделение реанимации новорожденных детской больницы №5 получило новое оборудование - лампу фототерапии СНS-PU34, необходимую при лечении гемолитической болезни и конъюгационной желтухи у младенцев.
На сегодня в детской больнице № 5 функционируют поликлиника, 15 стационарных отделений на 505 коек, 14 вспомогательных отделений и служб. В ней ежегодно проходят лечение от 14 до 15 тысяч детей. Отделение реанимации новорожденных специализируется на выхаживании недоношенных малышей с низкой и критически низкой массой тела со всей Запорожской области.
- Фототерапия используется в качестве консервативного способа для излечения гипербилирубинемии новорожденных, - отметила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Ирина Денисенко. - При критических уровнях билирубина могут возникнуть опасные осложнения, способные пагубно повлиять на деятельность центральной нервной системы малышей в первые дни жизни. Фототерапия новорожденных – это возможность быстро и эффективно провести лечение желтухи, не прибегая к болезненным инъекциям и приему медикаментов. Принцип фототерапии прост: под воздействием световой волны определенной длины билирубин переходит в свою нетоксичную растворимую в воде форму – так называемый люмирубин, который затем выводится из тканей и организма естественным путем. При использовании метода фототерапии лечение занимает всего несколько дней и является полностью безопасным для ребенка.
Главный врач больницы Андрей Запорожченко уверен, что новая лампа фототерапии поможет вылечить тяжелых реанимационных деток.
Средства на покупку нового оборудования были собраны в рамках социального проекта "Orange Days", инициированного сетью магазинов EVA.
"Проект Orange Days, конечно, продолжится. Мы приглашаем украинцев объединиться и всем вместе оказывать помощь самым маленьким гражданам нашей страны. 1% от продаж товаров в Оранжевые дни перечисляется на закупку медицинского оборудования для перинатальных центров Украины. Так, все вместе, мы поможем сохранить жизнь и здоровье наших малышей.", – прокомментировала Штефан Светлана Васильевна, руководитель Запорожского региона Линии магазинов EVA
На сегодня в детской больнице № 5 функционируют поликлиника, 15 стационарных отделений на 505 коек, 14 вспомогательных отделений и служб. В ней ежегодно проходят лечение от 14 до 15 тысяч детей. Отделение реанимации новорожденных специализируется на выхаживании недоношенных малышей с низкой и критически низкой массой тела со всей Запорожской области.
- Фототерапия используется в качестве консервативного способа для излечения гипербилирубинемии новорожденных, - отметила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Ирина Денисенко. - При критических уровнях билирубина могут возникнуть опасные осложнения, способные пагубно повлиять на деятельность центральной нервной системы малышей в первые дни жизни. Фототерапия новорожденных – это возможность быстро и эффективно провести лечение желтухи, не прибегая к болезненным инъекциям и приему медикаментов. Принцип фототерапии прост: под воздействием световой волны определенной длины билирубин переходит в свою нетоксичную растворимую в воде форму – так называемый люмирубин, который затем выводится из тканей и организма естественным путем. При использовании метода фототерапии лечение занимает всего несколько дней и является полностью безопасным для ребенка.
Главный врач больницы Андрей Запорожченко уверен, что новая лампа фототерапии поможет вылечить тяжелых реанимационных деток.
Средства на покупку нового оборудования были собраны в рамках социального проекта "Orange Days", инициированного сетью магазинов EVA.
"Проект Orange Days, конечно, продолжится. Мы приглашаем украинцев объединиться и всем вместе оказывать помощь самым маленьким гражданам нашей страны. 1% от продаж товаров в Оранжевые дни перечисляется на закупку медицинского оборудования для перинатальных центров Украины. Так, все вместе, мы поможем сохранить жизнь и здоровье наших малышей.", – прокомментировала Штефан Светлана Васильевна, руководитель Запорожского региона Линии магазинов EVA
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