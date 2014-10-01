Запорожские тепловики сообщили, в каком случае будет окончен отопительный сезон.
Решение об окончании отопительного сезона в Запорожье, принимается органами местного самоуправления (согласно ЗУ ст.16, постановлению КМУ №630). Поводом для этого будет являться среднесуточная температура воздуха + 8°С на протяжении 3-х суток подряд. В первую очередь от отопления отключаются административные здания, затем жилые и объекты социальной сферы (больницы, школы, детские сады), сообщает сайт концерна "Городские тепловые сети".
Как писала "Индустриалка", отопительный сезон в Запорожской области пока продолжается.
Читайте также: В запорожской многоэтажке установили ИТП, который в разы снизит оплату за тепло.
Решение об окончании отопительного сезона в Запорожье, принимается органами местного самоуправления (согласно ЗУ ст.16, постановлению КМУ №630). Поводом для этого будет являться среднесуточная температура воздуха + 8°С на протяжении 3-х суток подряд. В первую очередь от отопления отключаются административные здания, затем жилые и объекты социальной сферы (больницы, школы, детские сады), сообщает сайт концерна "Городские тепловые сети".
Как писала "Индустриалка", отопительный сезон в Запорожской области пока продолжается.
Читайте также: В запорожской многоэтажке установили ИТП, который в разы снизит оплату за тепло.
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