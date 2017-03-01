В службу спасения поступило сообщение о том, что в частном секторе Шевченковского района загорелся дом.
Приехав на место происшествия, пожарные выяснили, что загорелись вещи в одной из жилых комнат. Общая площадь комнаты, которая полыхала — 7 метров квадратных.
На локализацию пожара у бойцов ГСЧС ушло 17 минут, а на полную ликвидацию — 25 минут.
К тушению пожара было подключено 8 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
По факту пришествия ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье во время движения загорелись колеса трамвая
Читайте также: В Запорожье загорелась квартира - погибла женщина
Приехав на место происшествия, пожарные выяснили, что загорелись вещи в одной из жилых комнат. Общая площадь комнаты, которая полыхала — 7 метров квадратных.
На локализацию пожара у бойцов ГСЧС ушло 17 минут, а на полную ликвидацию — 25 минут.
К тушению пожара было подключено 8 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
По факту пришествия ведется расследование.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье во время движения загорелись колеса трамвая
Читайте также: В Запорожье загорелась квартира - погибла женщина
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