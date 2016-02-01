- Уроки проводили вместе с Красным Крестом Заводского района ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, - сообщили " Индустриалке " в библиотеке. - Проблема туберкулеза очень актуальна на сегодняшний день, она касается многих, особенно детей и подростков, которые являются одной из самых уязвимых групп. И мы, взрослые, можем предупредить их болезнь и сохранить здоровье молодого поколения.Мы постарались, чтобы мероприятия были привлекательными, интересными для детей и подростков, и достигли поставленной цели - формирования навыков ответственного поведения у ребят за свое здоровье.Фото предоставлены библиотекой семейного чтения № 5