Библиотека семейного чтения № 5 провела цикл интерактивно-познавательных уроков по профилактике туберкулеза.
- Уроки проводили вместе с Красным Крестом Заводского района ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, - сообщили "Индустриалке" в библиотеке. - Проблема туберкулеза очень актуальна на сегодняшний день, она касается многих, особенно детей и подростков, которые являются одной из самых уязвимых групп. И мы, взрослые, можем предупредить их болезнь и сохранить здоровье молодого поколения.
Мы постарались, чтобы мероприятия были привлекательными, интересными для детей и подростков, и достигли поставленной цели - формирования навыков ответственного поведения у ребят за свое здоровье.
Фото предоставлены библиотекой семейного чтения № 5
- Уроки проводили вместе с Красным Крестом Заводского района ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, - сообщили "Индустриалке" в библиотеке. - Проблема туберкулеза очень актуальна на сегодняшний день, она касается многих, особенно детей и подростков, которые являются одной из самых уязвимых групп. И мы, взрослые, можем предупредить их болезнь и сохранить здоровье молодого поколения.
Мы постарались, чтобы мероприятия были привлекательными, интересными для детей и подростков, и достигли поставленной цели - формирования навыков ответственного поведения у ребят за свое здоровье.
Фото предоставлены библиотекой семейного чтения № 5
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