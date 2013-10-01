Ранее для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в управление труда и социальной защиты населения необходимо было предоставлять справку о составе семьи. Теперь перечень документов упрощен: справка о составе семьи не предоставляется.Уполномоченный представитель семьи информацию о составе семьи отмечает лишь в декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением помощи. За внесенные данные заявитель несет личную ответственность.Для назначения пособия на детей одиноким матерям предоставляется справка о регистрации места проживания матери и ребенка. В случае невозможности получить такую справку помощь назначается на основании заключения о начальной оценке потребностей ребенка и семьи, предоставленного центром социальных служб для семьи, детей и молодежи, с указанием факта проживания ребенка с матерью. Если ребенок учится за пределами населенного пункта, в котором проживает мать, и не находится на полном государственном содержании, предоставляется справка о регистрации места проживания матери и справка о регистрации места жительства или места пребывания (обучение) ребенка (ранее предоставлялась справка о проживании ребенка с матерью, выданная по месту жительства семьи).Для назначения пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство предоставляется справка о регистрации места жительства опекуна и ребенка. Ранее предоставлялась справка с места жительства заявителя о составе семьи.На следующий период эта помощь назначается только на основании заявления и справок о месячных размерах пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи, которые получает опекун или попечитель на ребенка, сообщает сайт мэрии.