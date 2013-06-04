Участие в XXV фестивале-конкурсе на высшую театральную награду Приднепровья "Січеславна" принесло запорожским театрам немало побед.
Итоги театрального соревнования "Индустриалке" сообщили в Днепровском межобластном отделении Национального Союза театральных деятелей Украины.
Победители в конкурсе для молодежи "Надія Січеславни", который проходит в рамках конкурса "Січеславна":
- Гран-при конкурса "Надія Січеславни" и победу в номинации "Лучшая женская роль" получила Полина Чувашова, актриса Запорожского академического театра имени Магара, за роль Пеппи в спектакле "Пеппі Довгапанчоха".
- "Лучшая студенческая работа" - пластическая спектакль "Великий Гэтсби" Запорожского национального университета.
- "Лучшая женская роль второго плана" - Ксения Пригородова, актриса Запорожского муниципального театра танца, за роль Маленькой разбойницы в хореографическом спектакле "Герда и Кай".
- "Лучшая режиссерская работа" - Александр Фортус, режиссер Запорожского академического театра юного зрителя, за постановку спектакля "Апельсиновая принцесса".
Победители фестиваля-конкурса "Січеславна":
- "Лучшая роль в кукольном спектакле" - Игорь Шестовский, актер Запорожского театра кукол, за роль Короля, Дельца и Торговца в спектакле "Маленький принц".
- "Лучшие роли в спектакле для детей":
Алина Гайнова, актриса Запорожского муниципального театра танца, за роль Герды в спектакле "Герда и Кай";
Александр Кокарев, актер Запорожского муниципального театра-лаборатории "VIE", за роль Карлсона в спектакле "Малыш и Карлсон".
- "Лучшая женская роль" - Анна Симонова, актриса Запорожского академического театра юного зрителя, за роль Гитель Моска в спектакле "Двое на качелях".
- "Лучшая режиссерская работа" - Геннадий Фортус, художественный руководитель Запорожского академического театра юного зрителя, за постановку спектакля "Двое на качелях".
А Гран-при выиграл актер Днепропетровского академического музыкально-драматического театра имени Шевченко Виктор Гунькин за художественное воплощение образа Бабы Фриси в спектакле "Зона" ("В начале и в конце времен").
Напомним, что в конкурсе участвовали 5 театров из Запорожья, 9 — из Днепра, 3 — из Кривого Рога, по 1 — из Павлограда и Каменского, а также студенты Запорожского национального университета, Днепропетровской академии музыки имени Глинки, Днепропетровского театрально-художественного колледжа. Они показали 37 спектаклей.
"Индустриалка" также печатала мнение о показах запорожских театров председателя жюри фестиваля-конкурса "Січеславна”, доктора искусствоведения, профессора кафедры театроведения Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Анны Веселовской. (Киев).
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Итоги театрального соревнования "Индустриалке" сообщили в Днепровском межобластном отделении Национального Союза театральных деятелей Украины.
Победители в конкурсе для молодежи "Надія Січеславни", который проходит в рамках конкурса "Січеславна":
- Гран-при конкурса "Надія Січеславни" и победу в номинации "Лучшая женская роль" получила Полина Чувашова, актриса Запорожского академического театра имени Магара, за роль Пеппи в спектакле "Пеппі Довгапанчоха".
- "Лучшая студенческая работа" - пластическая спектакль "Великий Гэтсби" Запорожского национального университета.
- "Лучшая женская роль второго плана" - Ксения Пригородова, актриса Запорожского муниципального театра танца, за роль Маленькой разбойницы в хореографическом спектакле "Герда и Кай".
- "Лучшая режиссерская работа" - Александр Фортус, режиссер Запорожского академического театра юного зрителя, за постановку спектакля "Апельсиновая принцесса".
Победители фестиваля-конкурса "Січеславна":
- "Лучшая роль в кукольном спектакле" - Игорь Шестовский, актер Запорожского театра кукол, за роль Короля, Дельца и Торговца в спектакле "Маленький принц".
- "Лучшие роли в спектакле для детей":
Алина Гайнова, актриса Запорожского муниципального театра танца, за роль Герды в спектакле "Герда и Кай";
Александр Кокарев, актер Запорожского муниципального театра-лаборатории "VIE", за роль Карлсона в спектакле "Малыш и Карлсон".
- "Лучшая женская роль" - Анна Симонова, актриса Запорожского академического театра юного зрителя, за роль Гитель Моска в спектакле "Двое на качелях".
- "Лучшая режиссерская работа" - Геннадий Фортус, художественный руководитель Запорожского академического театра юного зрителя, за постановку спектакля "Двое на качелях".
А Гран-при выиграл актер Днепропетровского академического музыкально-драматического театра имени Шевченко Виктор Гунькин за художественное воплощение образа Бабы Фриси в спектакле "Зона" ("В начале и в конце времен").
Напомним, что в конкурсе участвовали 5 театров из Запорожья, 9 — из Днепра, 3 — из Кривого Рога, по 1 — из Павлограда и Каменского, а также студенты Запорожского национального университета, Днепропетровской академии музыки имени Глинки, Днепропетровского театрально-художественного колледжа. Они показали 37 спектаклей.
"Индустриалка" также печатала мнение о показах запорожских театров председателя жюри фестиваля-конкурса "Січеславна”, доктора искусствоведения, профессора кафедры театроведения Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Анны Веселовской. (Киев).
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