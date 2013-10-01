В Мелитополе неизвестные обчистили машину известного украинского исполнителя Александра Пономарева, который приехал в город с концертом в рамках всеукраинского тура.
Из автомобиля пропали рабочие компьютеры, костюмы и документы на машину. Пострадавший артист обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.
Как писала "Индустриалка", в рамках всеукраинского тура "Полонила ти…" Александр Пономарев порадовал запорожцев старыми хитами и песней Скрябина.
Фото: Елена Гранишевская
Из автомобиля пропали рабочие компьютеры, костюмы и документы на машину. Пострадавший артист обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.
Как писала "Индустриалка", в рамках всеукраинского тура "Полонила ти…" Александр Пономарев порадовал запорожцев старыми хитами и песней Скрябина.
Фото: Елена Гранишевская
- Просмотров: 431
Похожие новости