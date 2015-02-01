Супружеская пара из Энергодара организовала нелегальный бизнес в социальных сетях.
Мужчина с женщиной, создавая фейковые аккаунты Вконтакте, организовали группы порнографического характера. Они наполняли сообщества противозаконным контентом, а также привлекали в них новых пользователей. Так, в незаконных группах числилось более 15 тыс. пользователей.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что за время работы семейство загрузило в сеть 22118 фотоизображений, 3419 видеофайлов со сценами порнографического характера, что подтверждается искусствоведческой экспертизой.
В доме подозреваемых были проведены обыски и изъяты доказательства распространения порнографии в интернете. Супруги признали свою вину. Сейчас сведения о событии внесены в ЕРДР, продолжается расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье распитие настойки "Боярышника" закончилось смертью.
Читайте также: В Запорожской области дети 2 дня ели борщ с ртутью.
Мужчина с женщиной, создавая фейковые аккаунты Вконтакте, организовали группы порнографического характера. Они наполняли сообщества противозаконным контентом, а также привлекали в них новых пользователей. Так, в незаконных группах числилось более 15 тыс. пользователей.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что за время работы семейство загрузило в сеть 22118 фотоизображений, 3419 видеофайлов со сценами порнографического характера, что подтверждается искусствоведческой экспертизой.
В доме подозреваемых были проведены обыски и изъяты доказательства распространения порнографии в интернете. Супруги признали свою вину. Сейчас сведения о событии внесены в ЕРДР, продолжается расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье распитие настойки "Боярышника" закончилось смертью.
Читайте также: В Запорожской области дети 2 дня ели борщ с ртутью.
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