Три месяца назад у запорожцев появилась возможность подавать электронные петиции.
За это время горожане подали более 500 предложений.
"Индустриалка" собрала ТОП самых популярных петиций, набравших наибольшее количество подписей и вызвавших бурные обсуждения.
Бесспорным лидером рейтинга на протяжении всего времени работы сайта электронных петиций остается петиция с требованием убрать все маршрутки и заменить их на транспорт большой и средней вместимости. Именно эта петиция первой набрала более 750 подписей и вызвала большой ажиотаж среди запорожцев. Инициативу поддержали депутаты горсовета. Примечательно, что петиция против запрета маршруток набрала всего 160 голосов.
К слову, еще до появления петиции городская власть приняла решение усовершенствовать систему пассажирского транспорта в Запорожье. Как результат, была принята программа развития транспорта, которая предполагает замену микроавтобусов транспортом не ниже, чем класс А. Те перевозчики, которые предлагают для обслуживания маршрутов "Спринтеры" и другой транспорт, в котором мене 20-ти мест, в не будут допущены к участию в конкурсах.
Остается добавить, что именно тема транспорта - самая популярная среди петиций.
Много шуму наделала и петиция о сохранении памятника Ленину как объекта монументального искусства.
Петиция вызвала массу негатива среди ряда запорожских активистов. В соцсетях общественники заявляли, что ее подписывают боты, не указывающие реальные фамилию и имя. Этот вопрос обсуждался и на сессии горсовета в феврале. Тогда некоторые депутаты предложили аннулировать голоса тех, кто внес свои подписи под ненастоящими данными. Однако, в итоге это посчитали нарушением прав проголосовавших. До 31 мая в Запорожье проводят общественные слушания, во время которых запорожцы могут высказать свое мнение о дальнейшей судьбе памятника Ленину.
Горожане также подавали петиции о том, что хотят видеть на месте памятника Ленину памятник Бандере, колесо обозрения, музыкальный фонтан, смотровую башню, планетарий, автокинотеатр, памятник Запорожцам и памятник тем, кто строил и восстанавливал Днепрогэс.
Большой ажиотаж вызвал и памятник Джону Леннону, который презентовали на первом Всеукраинском фестивале битломании. Памятник резко раскритиковали общественники, которые заявили, что он дискредитирует творчество музыканта, и сразу же создали петицию против его установки.
Нужное количество подписей набрал и ряд экологических петиций - по усилению контроля за загрязнением окружающей среды, об очистке и защите малых рек Запорожья, а также о строительстве мусороперерабатывающего завода. Для реализации последней ищут инвестора. По словам городского головы Запорожья Владимира Буряка, при наличии инвестиций, проект реально реализовать за пять лет.
Еще одна петиция, которая по праву входит в ТОП самых популярных, - снижение тарифов КП "Наше місто". Ее также за короткий срок подписали более 750 человек. Однако, нынешняя экономическая ситуация не позволяет снизить тарифы.
Как отметил в интервью "Индустриалке" городской голова Запорожья Владимир Буряк, рассматривать варианты снижения тарифов можно только после того, как все жилые дома будут капитально отремонтированы.
В рейтинг петиций, которые подписало наибольшее количество человек, вошли также петиции о разработке и внедрении концепции развития велоинфраструктуры и велотранспорта, о создании социального такси, о введении электронного билета в общественном транспорте, о строительстве крематория и другие.
За это время горожане подали более 500 предложений.
"Индустриалка" собрала ТОП самых популярных петиций, набравших наибольшее количество подписей и вызвавших бурные обсуждения.
Бесспорным лидером рейтинга на протяжении всего времени работы сайта электронных петиций остается петиция с требованием убрать все маршрутки и заменить их на транспорт большой и средней вместимости. Именно эта петиция первой набрала более 750 подписей и вызвала большой ажиотаж среди запорожцев. Инициативу поддержали депутаты горсовета. Примечательно, что петиция против запрета маршруток набрала всего 160 голосов.
К слову, еще до появления петиции городская власть приняла решение усовершенствовать систему пассажирского транспорта в Запорожье. Как результат, была принята программа развития транспорта, которая предполагает замену микроавтобусов транспортом не ниже, чем класс А. Те перевозчики, которые предлагают для обслуживания маршрутов "Спринтеры" и другой транспорт, в котором мене 20-ти мест, в не будут допущены к участию в конкурсах.
Остается добавить, что именно тема транспорта - самая популярная среди петиций.
Много шуму наделала и петиция о сохранении памятника Ленину как объекта монументального искусства.
Петиция вызвала массу негатива среди ряда запорожских активистов. В соцсетях общественники заявляли, что ее подписывают боты, не указывающие реальные фамилию и имя. Этот вопрос обсуждался и на сессии горсовета в феврале. Тогда некоторые депутаты предложили аннулировать голоса тех, кто внес свои подписи под ненастоящими данными. Однако, в итоге это посчитали нарушением прав проголосовавших. До 31 мая в Запорожье проводят общественные слушания, во время которых запорожцы могут высказать свое мнение о дальнейшей судьбе памятника Ленину.
Горожане также подавали петиции о том, что хотят видеть на месте памятника Ленину памятник Бандере, колесо обозрения, музыкальный фонтан, смотровую башню, планетарий, автокинотеатр, памятник Запорожцам и памятник тем, кто строил и восстанавливал Днепрогэс.
Большой ажиотаж вызвал и памятник Джону Леннону, который презентовали на первом Всеукраинском фестивале битломании. Памятник резко раскритиковали общественники, которые заявили, что он дискредитирует творчество музыканта, и сразу же создали петицию против его установки.
Нужное количество подписей набрал и ряд экологических петиций - по усилению контроля за загрязнением окружающей среды, об очистке и защите малых рек Запорожья, а также о строительстве мусороперерабатывающего завода. Для реализации последней ищут инвестора. По словам городского головы Запорожья Владимира Буряка, при наличии инвестиций, проект реально реализовать за пять лет.
Еще одна петиция, которая по праву входит в ТОП самых популярных, - снижение тарифов КП "Наше місто". Ее также за короткий срок подписали более 750 человек. Однако, нынешняя экономическая ситуация не позволяет снизить тарифы.
Как отметил в интервью "Индустриалке" городской голова Запорожья Владимир Буряк, рассматривать варианты снижения тарифов можно только после того, как все жилые дома будут капитально отремонтированы.
В рейтинг петиций, которые подписало наибольшее количество человек, вошли также петиции о разработке и внедрении концепции развития велоинфраструктуры и велотранспорта, о создании социального такси, о введении электронного билета в общественном транспорте, о строительстве крематория и другие.
- Просмотров: 32
Похожие новости