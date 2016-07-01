Первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков проверил, как проходит процесс подготовки на одном из предприятий Акимовского района.
Посетив ООО "Таврия" один из руководителей облсовета был удивлен, ведь предприятие - одно из немногих в регионе, где сохранено орошаемое земледелие. В среднем, в течение года там работают около 40 человек, во время уборочной кампании количество рабочих увеличивается до 80-ти. Средний возраст работающих - 35 лет, все они своевременно получают заработную плату, которая значительно превышает минимальный размер. При этом каждый работник получает бесплатное питание, "плюс" булку свежеиспеченного хлеба собственного производства раз в два дня.
По результатам нынешнего Национального бизнес-рейтинга, общество "Таврия", которая обрабатывает 2019,5 га арендованных земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 1276 га орошаемых земель на территории Новоданиловского сельского совета, получило "Золото рейтинга" в номинации "Финансовые показатели" и такую же высокую награду - по чистой прибыли от реализованной продукции.
- Это - доказательство того, что предприятие ведет эффективную хозяйственную деятельность, честно отчисляет налоги и сборы и беспокоится о людях, которые живут и работают на этой территории, - сказал Егор Семенков, посетив поля под зерновые и технические культуры и ангары, где зимой сохраняется оборудования для орошения.
На модернизацию, реконструкцию производственных объектов и приобретение сельскохозяйственной техники в 2016 году предприятие направило 2,9 млн. грн. В планах на этот год - приобретение новой сельскохозяйственной техники, а именно трактора John Deere, комбайна John Deere и оборудование для орошения. По словам директора ООО "Таврия" Александра Андраша, предприятие обеспечено семенами собственного производства и удобрениями для успешного проведения посевной кампании под урожай 2017 года.
При осмотре условий, позволяющих развивать предприятие, Анатолий Блоха, который является владельцем предприятия, продемонстрировал технические принадлежности, с помощью которых увеличивается площадь орошаемых земель, и, соответственно, урожайность.
Первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков поблагодарил владельца и директора предприятия.
- Те предприятия, которые сохранили и приумножают хозяйства, являются донорами районных бюджетов, - сказал Егор Семенков. - К сожалению, в Запорожской области существуют недобросовестные фермеры, которые арендуют землю и не платят в бюджет ни копейки. Поэтому нам надо равняться на такие хозяйства, как ООО "Таврия" Акимовского района, перенимая их опыт управления и технологические наработки и, главное, - заботу о людях.
Посетив ООО "Таврия" один из руководителей облсовета был удивлен, ведь предприятие - одно из немногих в регионе, где сохранено орошаемое земледелие. В среднем, в течение года там работают около 40 человек, во время уборочной кампании количество рабочих увеличивается до 80-ти. Средний возраст работающих - 35 лет, все они своевременно получают заработную плату, которая значительно превышает минимальный размер. При этом каждый работник получает бесплатное питание, "плюс" булку свежеиспеченного хлеба собственного производства раз в два дня.
По результатам нынешнего Национального бизнес-рейтинга, общество "Таврия", которая обрабатывает 2019,5 га арендованных земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 1276 га орошаемых земель на территории Новоданиловского сельского совета, получило "Золото рейтинга" в номинации "Финансовые показатели" и такую же высокую награду - по чистой прибыли от реализованной продукции.
- Это - доказательство того, что предприятие ведет эффективную хозяйственную деятельность, честно отчисляет налоги и сборы и беспокоится о людях, которые живут и работают на этой территории, - сказал Егор Семенков, посетив поля под зерновые и технические культуры и ангары, где зимой сохраняется оборудования для орошения.
На модернизацию, реконструкцию производственных объектов и приобретение сельскохозяйственной техники в 2016 году предприятие направило 2,9 млн. грн. В планах на этот год - приобретение новой сельскохозяйственной техники, а именно трактора John Deere, комбайна John Deere и оборудование для орошения. По словам директора ООО "Таврия" Александра Андраша, предприятие обеспечено семенами собственного производства и удобрениями для успешного проведения посевной кампании под урожай 2017 года.
При осмотре условий, позволяющих развивать предприятие, Анатолий Блоха, который является владельцем предприятия, продемонстрировал технические принадлежности, с помощью которых увеличивается площадь орошаемых земель, и, соответственно, урожайность.
Первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков поблагодарил владельца и директора предприятия.
- Те предприятия, которые сохранили и приумножают хозяйства, являются донорами районных бюджетов, - сказал Егор Семенков. - К сожалению, в Запорожской области существуют недобросовестные фермеры, которые арендуют землю и не платят в бюджет ни копейки. Поэтому нам надо равняться на такие хозяйства, как ООО "Таврия" Акимовского района, перенимая их опыт управления и технологические наработки и, главное, - заботу о людях.
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