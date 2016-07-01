Посетив ООО " Таврия " один из руководителей облсовета был удивлен, ведь предприятие - одно из немногих в регионе, где сохранено орошаемое земледелие. В среднем, в течение года там работают около 40 человек, во время уборочной кампании количество рабочих увеличивается до 80-ти. Средний возраст работающих - 35 лет, все они своевременно получают заработную плату, которая значительно превышает минимальный размер. При этом каждый работник получает бесплатное питание, " плюс " булку свежеиспеченного хлеба собственного производства раз в два дня.По результатам нынешнего Национального бизнес-рейтинга, общество " Таврия " , которая обрабатывает 2019,5 га арендованных земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 1276 га орошаемых земель на территории Новоданиловского сельского совета, получило " Золото рейтинга " в номинации " Финансовые показатели " и такую же высокую награду - по чистой прибыли от реализованной продукции.- Это - доказательство того, что предприятие ведет эффективную хозяйственную деятельность, честно отчисляет налоги и сборы и беспокоится о людях, которые живут и работают на этой территории, - сказал Егор Семенков, посетив поля под зерновые и технические культуры и ангары, где зимой сохраняется оборудования для орошения.На модернизацию, реконструкцию производственных объектов и приобретение сельскохозяйственной техники в 2016 году предприятие направило 2,9 млн. грн. В планах на этот год - приобретение новой сельскохозяйственной техники, а именно трактора John Deere, комбайна John Deere и оборудование для орошения. По словам директора ООО " Таврия " Александра Андраша, предприятие обеспечено семенами собственного производства и удобрениями для успешного проведения посевной кампании под урожай 2017 года.При осмотре условий, позволяющих развивать предприятие, Анатолий Блоха, который является владельцем предприятия, продемонстрировал технические принадлежности, с помощью которых увеличивается площадь орошаемых земель, и, соответственно, урожайность.Первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков поблагодарил владельца и директора предприятия.- Те предприятия, которые сохранили и приумножают хозяйства, являются донорами районных бюджетов, - сказал Егор Семенков. - К сожалению, в Запорожской области существуют недобросовестные фермеры, которые арендуют землю и не платят в бюджет ни копейки. Поэтому нам надо равняться на такие хозяйства, как ООО " Таврия " Акимовского района, перенимая их опыт управления и технологические наработки и, главное, - заботу о людях.