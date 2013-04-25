По решению исполнительного комитета Запорожского городского совета, к поминальным дням территории городских кладбищ и подъездные пути к ним должны быть своевременно приведены в порядок в соответствии с санитарными нормами и правилам.- С начала года рабочие КП ЭЛУАД выполнили текущий ремонт дорог на площади более 8, 800 тыс. кв. м. На этой неделе выполняется ремонт дорожного покрытия на 5 участках – подъездных дорогах к городским кладбищам. Сейчас ремонтируют дороги по ул. Братской, ул. Панферова, ул. Тульской, которые ведут к Матвеевскому кладбищу, а также ул. Солидарности – подъездной к Капустяному кладбищу, - рассказала заместитель директора КП " Элуад " Татьяна Шинкевич.На сегодня завершен ремонт по ул. Калибровая и по ул. Юности. Частично выполнен ремонт подъездных дорог к Леваневскому кладбищу. Также рабочие коммунального предприятия приводят городские магистрали в порядок после зимы – убирают посыпочный материал, сообщает сайт мэрии.