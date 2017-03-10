Одним из главных вопросов, которые рассматривали члены комиссии - регистрация в органах ЗАГС факта рождения девочки, которую нашли 8 марта 2017 года на пустыре около Запорожского учебно-воспитательного комплекса № 110 и девочки, которую оставили 10.03.2017 года в Запорожской детской больнице № 1. Новорожденные стали полноценным гражданином Украины и получила шанс найти настоящих, любящих и заботливых родителей.Комиссия рассмотрела вопросы о целесообразности лишения родительских прав; определении порядка участия родителей в воспитании детей; предоставлении разрешения родителям на приобретение, продажу, обмен, дарение жилья от имени детей; необходимости направления малолетних детей в Детский психоневрологический санаторий без согласия одного из родителей, сообщает сайт мэрии.