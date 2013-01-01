В Запорожье пенсионерка травмировалась в трамвае, который резко затормозил на остановке.
67-летняя женщина упала на спину и сильно ударилась.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб спины и ягодиц.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на остановке загорелся трамвай. Мэр потребовал срочно установить причины ЧП, произошедших с запорожским электротранспортом.
Читайте также: В Запорожье столкнулись бензовоз и внедорожник - пострадали девушка и ребенок.
67-летняя женщина упала на спину и сильно ударилась.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб спины и ягодиц.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье на остановке загорелся трамвай. Мэр потребовал срочно установить причины ЧП, произошедших с запорожским электротранспортом.
Читайте также: В Запорожье столкнулись бензовоз и внедорожник - пострадали девушка и ребенок.
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