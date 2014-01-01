Грандиозным концертом отрыли в филармонии 17-й Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского исполнительского искусства "Аккорды Хортица".
Хотя фестиваль детско-юношеский, но концерт на открытии вполне "взрослый" - там традиционно играют члены жюри, а это суперпрофессионалы. В этом году "жюрить" конкурсантов приехали представители из разных городов Украины, Сербии и Литвы, которые поздравляли участников фестиваля с праздником музыки. С приветственным словом выступил также заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.
- Городская власть стремиться поощрять талантливую молодежь Запорожья, - отметил Анатолий Иванович. - Поэтому второй год подряд исполнительный комитет Запорожского городского совета награждает лучших участников фестиваля специальной наградой – Гран-при в размере 10 тыс. грн. Уверен, что запорожские дети самые талантливые, и в будущем они станут музыкантами мирового уровня".
- В конкурсе участвует около восемьсот человек от шести до двадцати лет из всех областей Украины, а также из Литвы, США, Англии, - сообщила "Индустриалке" директор фестиваля "Аккорды Хортицы", директор детской школы искусств № 1 Вера Мартыненко. - Еще должны приехать из Нидерландов. Не все участники находятся в Запорожье все конкурсные дни, кто-то приезжает, чтобы выступить в своей номинации, а их пять. Самая востребованная из них - "солист с оркестром" (дети играют на одной сцене с академическим симфоническим оркестром. - С. О.).
Уже прошли первые конкурсы в номинациях "народные инструменты", "солисты-инструменталисты" и определены первые победители и призеры. К слову, интересно, что в этом году на конкурс приедет участница из Харькова с арфой, наши дети услышат этот инструмент, ведь в Запорожье арфы пока нет.
- От фестиваля ждем новых музыкальных открытий — дети их как раз и преподносят, - улыбается художественный руководитель фестиваля, главный дирижер академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии Вячеслав Редя. - Каждый год уровень детей растет, в том числе и запорожских.
- Великолепно! На этом фестивале всегда царит общее радостное настроение, - оценил председатель жюри "Аккордов Хортицы", пианист Юрий Кот (Киев). - В Киеве этот конкурс, безусловно, известен. Он звучит по Украине, и думаю, за ее пределами. Особенно конкурс известен тем, что здесь много номинаций, а самая главная его изюминка - "солист с оркестром". Сыграть с таким маэстро, как Вячеслав Редя, с таким прославленным коллективам — это для детей счастье.
- Это событие, которое продвигает молодых музыкантов вперед, дает стимул расти над собой, - говорит о фестивале "Аккорды Хортицы" член жюри, молодой пианист Александр Синчук (Белград, Сербия). - Приезжаю в Запорожье десять лет, люблю этот город. Он, как и филармония, на мой взгляд, меняется в лучшую сторону. А запорожская публика всегда очень теплая, принимает на "ура", любит классическую музыку.
Член жюри, пианист Юстас Дварионас из Каунаса вышел а сцену с переводчицей и говорил на английском.
- Раньше ваш город ассоциировался только с маленькой машиной "Запорожец" и Днепрогэсом, - сказал гость из Литвы. - Но благодаря фестивалю "Аккорды Хортицы" теперь считается, что Запорожье — культурный центр Украины.
(Правда, как потом выяснила "Индустриалка", Юстас Дварионас прекрасно говорит на русском языке, он учился в Московской консерватории. Интервью с ним не только о музыке, но и о жизни в Евросоюзе о читайте в "Индустриалке" позже).
...Напомним, что фестиваль "Аккорды Хортицы" завершится 31 марта торжественным награждением и гала-концертом лучших конкурсантов.
Фото автора
Хотя фестиваль детско-юношеский, но концерт на открытии вполне "взрослый" - там традиционно играют члены жюри, а это суперпрофессионалы. В этом году "жюрить" конкурсантов приехали представители из разных городов Украины, Сербии и Литвы, которые поздравляли участников фестиваля с праздником музыки. С приветственным словом выступил также заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.
- Городская власть стремиться поощрять талантливую молодежь Запорожья, - отметил Анатолий Иванович. - Поэтому второй год подряд исполнительный комитет Запорожского городского совета награждает лучших участников фестиваля специальной наградой – Гран-при в размере 10 тыс. грн. Уверен, что запорожские дети самые талантливые, и в будущем они станут музыкантами мирового уровня".
- В конкурсе участвует около восемьсот человек от шести до двадцати лет из всех областей Украины, а также из Литвы, США, Англии, - сообщила "Индустриалке" директор фестиваля "Аккорды Хортицы", директор детской школы искусств № 1 Вера Мартыненко. - Еще должны приехать из Нидерландов. Не все участники находятся в Запорожье все конкурсные дни, кто-то приезжает, чтобы выступить в своей номинации, а их пять. Самая востребованная из них - "солист с оркестром" (дети играют на одной сцене с академическим симфоническим оркестром. - С. О.).
Уже прошли первые конкурсы в номинациях "народные инструменты", "солисты-инструменталисты" и определены первые победители и призеры. К слову, интересно, что в этом году на конкурс приедет участница из Харькова с арфой, наши дети услышат этот инструмент, ведь в Запорожье арфы пока нет.
- От фестиваля ждем новых музыкальных открытий — дети их как раз и преподносят, - улыбается художественный руководитель фестиваля, главный дирижер академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии Вячеслав Редя. - Каждый год уровень детей растет, в том числе и запорожских.
- Великолепно! На этом фестивале всегда царит общее радостное настроение, - оценил председатель жюри "Аккордов Хортицы", пианист Юрий Кот (Киев). - В Киеве этот конкурс, безусловно, известен. Он звучит по Украине, и думаю, за ее пределами. Особенно конкурс известен тем, что здесь много номинаций, а самая главная его изюминка - "солист с оркестром". Сыграть с таким маэстро, как Вячеслав Редя, с таким прославленным коллективам — это для детей счастье.
- Это событие, которое продвигает молодых музыкантов вперед, дает стимул расти над собой, - говорит о фестивале "Аккорды Хортицы" член жюри, молодой пианист Александр Синчук (Белград, Сербия). - Приезжаю в Запорожье десять лет, люблю этот город. Он, как и филармония, на мой взгляд, меняется в лучшую сторону. А запорожская публика всегда очень теплая, принимает на "ура", любит классическую музыку.
Член жюри, пианист Юстас Дварионас из Каунаса вышел а сцену с переводчицей и говорил на английском.
- Раньше ваш город ассоциировался только с маленькой машиной "Запорожец" и Днепрогэсом, - сказал гость из Литвы. - Но благодаря фестивалю "Аккорды Хортицы" теперь считается, что Запорожье — культурный центр Украины.
(Правда, как потом выяснила "Индустриалка", Юстас Дварионас прекрасно говорит на русском языке, он учился в Московской консерватории. Интервью с ним не только о музыке, но и о жизни в Евросоюзе о читайте в "Индустриалке" позже).
...Напомним, что фестиваль "Аккорды Хортицы" завершится 31 марта торжественным награждением и гала-концертом лучших конкурсантов.
Фото автора
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