В Запорожье могут пересмотреть денежную оценку земли после принятия нового Генерального плана.
Об этом, отвечая на вопрос о том, почему депутаты горсовета не поддержали введение моратория на применение новой оценки земли, в эфире программы "День. Тема" на телеканале TV5, заявил глава земельной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Игорь Чумаченко.
- На сегодняшний день это популизм. Если бы был законодательный механизм, были внесены изменения в законы, касающиеся земельных отношений, которые бы давали нам право ввести мораторий, думаю, были бы приняты такие решения, - отметил Игорь Чумаченко. - Но закон не дает нам такого права. Все мы понимаем, что налог на землю и арендная плата - один из источников наполнения городского бюджета. В 2016 году поступления от сдачи земли в аренду, от налога на землю составили 773 млн. грн. В этом году планируются поступления в размере более 863 млн грн. Что касается корректировки денежной оценки земли, то к ней можно вернуться после принятия Генерального плана.
Депутат также подчеркнул, что предприниматели, которые взяли у города землю в аренду, должны выполнять условия договоров.
- Если предприниматель не может или не хочет выполнять условия, то он может добровольно, без судебных тяжб, отказаться от земельных участков, чтобы не превращать город в пустыри и свалки, - заявил Игорь Чумаченко.
Читайте также: В Запорожье провели ревизию земли.
Об этом, отвечая на вопрос о том, почему депутаты горсовета не поддержали введение моратория на применение новой оценки земли, в эфире программы "День. Тема" на телеканале TV5, заявил глава земельной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Игорь Чумаченко.
- На сегодняшний день это популизм. Если бы был законодательный механизм, были внесены изменения в законы, касающиеся земельных отношений, которые бы давали нам право ввести мораторий, думаю, были бы приняты такие решения, - отметил Игорь Чумаченко. - Но закон не дает нам такого права. Все мы понимаем, что налог на землю и арендная плата - один из источников наполнения городского бюджета. В 2016 году поступления от сдачи земли в аренду, от налога на землю составили 773 млн. грн. В этом году планируются поступления в размере более 863 млн грн. Что касается корректировки денежной оценки земли, то к ней можно вернуться после принятия Генерального плана.
Депутат также подчеркнул, что предприниматели, которые взяли у города землю в аренду, должны выполнять условия договоров.
- Если предприниматель не может или не хочет выполнять условия, то он может добровольно, без судебных тяжб, отказаться от земельных участков, чтобы не превращать город в пустыри и свалки, - заявил Игорь Чумаченко.
Читайте также: В Запорожье провели ревизию земли.
- Просмотров: 161
Похожие новости