В Запорожье рыбак-бизнесмен зарезал своего коллегу.
Конфликт между мужчинами возник во время распития алкоголя. После словесной перепалки один из рыбаков схватил нож и ударил им своего приятеля. От полученной травмы 51-летний мужчина скончался на месте.
Подозреваемого в убийстве 40-летнего "бизнесмена" задержали сотрудники полиции. Как оказалось, у него уже были проблемы с законом. Теперь ему грозит новый срок - до 10 лет. Расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области сын вступился за мать и погиб от рук отца.
Читайте также: В Запорожской области мужчина получил топором по голове из-за ревности.
Конфликт между мужчинами возник во время распития алкоголя. После словесной перепалки один из рыбаков схватил нож и ударил им своего приятеля. От полученной травмы 51-летний мужчина скончался на месте.
Подозреваемого в убийстве 40-летнего "бизнесмена" задержали сотрудники полиции. Как оказалось, у него уже были проблемы с законом. Теперь ему грозит новый срок - до 10 лет. Расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области сын вступился за мать и погиб от рук отца.
Читайте также: В Запорожской области мужчина получил топором по голове из-за ревности.
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