В Запорожской области четверых детей забрали в больницу после того, как выяснилось, что они два дня ели борщ с ртутью.
Плавающую в борще ртуть заметила мать. Вероятно, дети разбили термометр и бросили опасное вещество в приготовленный суп.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, мальчиков 5-ти и 3,5 лет, а также их 8-летнюю сестру и годовалую малышку госпитализировали в больницу с подозрением отравлением ртутью.
Симптомов и жалоб у детей нет, остается надеяться, что все закончится благополучно для их здоровья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье девушка чуть не умерла из-за таблеток.
Читайте также: В Запорожской области девочка стала жертвой смертельной игры.
Плавающую в борще ртуть заметила мать. Вероятно, дети разбили термометр и бросили опасное вещество в приготовленный суп.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, мальчиков 5-ти и 3,5 лет, а также их 8-летнюю сестру и годовалую малышку госпитализировали в больницу с подозрением отравлением ртутью.
Симптомов и жалоб у детей нет, остается надеяться, что все закончится благополучно для их здоровья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье девушка чуть не умерла из-за таблеток.
Читайте также: В Запорожской области девочка стала жертвой смертельной игры.
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