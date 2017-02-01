Депутаты Запорожского горсовета не поддержали петицию об уменьшении тарифов КП "Наше місто".
Напомним, на прошлой сессии народные избранники не внесли в повестку дня ни проект решения о поддержке петиции, ни противоположный проект решения о том, чтобы ее не поддерживать.
Вместе с тем, генеральный директор КП "Наше місто" Александр Николаенко заявил, что экономических обоснований для снижения тарифов нет. Даже наоборот, есть предпосылки для повышения.
Как отметил в интервью "Индустриалке" городской голова Запорожья Владимир Буряк, рассматривать варианты снижения тарифов можно только после того, как все жилые дома будут капитально отремонтированы.
Учитывая все эти факторы, на сегодняшней сессии депутаты приняли решение не поддерживать петицию.
Напомним, на прошлой сессии народные избранники не внесли в повестку дня ни проект решения о поддержке петиции, ни противоположный проект решения о том, чтобы ее не поддерживать.
Вместе с тем, генеральный директор КП "Наше місто" Александр Николаенко заявил, что экономических обоснований для снижения тарифов нет. Даже наоборот, есть предпосылки для повышения.
Как отметил в интервью "Индустриалке" городской голова Запорожья Владимир Буряк, рассматривать варианты снижения тарифов можно только после того, как все жилые дома будут капитально отремонтированы.
Учитывая все эти факторы, на сегодняшней сессии депутаты приняли решение не поддерживать петицию.
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