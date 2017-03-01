74-летняя запорожанка погибла во время пожара в собственной квартире.
Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Хортицком районе. В комнате загорелись вещи и мебель. За считанные минуты квартира буквально утонула в едком дыму.
Пожар тушили 16 бойцов ГСЧС с применением четырех единиц спецтехники. К сожалению, стихия огня унесла жизнь хозяйки квартиры. Тело пенсионерки обнаружили спасатели.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области выгорела комната жилого дома.
Читайте также: Подробности пожара в трамвае в Запорожье.
Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Хортицком районе. В комнате загорелись вещи и мебель. За считанные минуты квартира буквально утонула в едком дыму.
Пожар тушили 16 бойцов ГСЧС с применением четырех единиц спецтехники. К сожалению, стихия огня унесла жизнь хозяйки квартиры. Тело пенсионерки обнаружили спасатели.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области выгорела комната жилого дома.
Читайте также: Подробности пожара в трамвае в Запорожье.
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