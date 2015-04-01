Второго апреля на площади Героев соберутся представители разных христианских конфессий, чтобы помолиться о прекращении войны на востоке страны.
Общая молитва имеет высшую силу и обязательно будет услышана Богом. Об этом на пресс-конференции рассказал Епископ Запорожский и Мелитопольский Украинской Православной церкви Киевского патриархата владыка Фотий:
- Неделя перед Пасхой будет непростой, а начнется она общей молитвой за мир, - отметил владыка. - Все желающие запорожцы смогут к ней присоединиться с 18.00 до 20.00 на площади Геронв. Такое объединение церквей укрепит и единство нашего народа в борьбе с агрессором.
Мероприятие будет проходить в рамках Всеукраинской молитвенной акции, которая проходит по всей Украине. Так, нам эстафету передали христиане Волынской области, а после Запорожской массовые молитвы будут проводить верующие Хмельницкой области.
Как писала "Индустриалка", запорожцев зовут на Пасхальное шествие
Общая молитва имеет высшую силу и обязательно будет услышана Богом. Об этом на пресс-конференции рассказал Епископ Запорожский и Мелитопольский Украинской Православной церкви Киевского патриархата владыка Фотий:
- Неделя перед Пасхой будет непростой, а начнется она общей молитвой за мир, - отметил владыка. - Все желающие запорожцы смогут к ней присоединиться с 18.00 до 20.00 на площади Геронв. Такое объединение церквей укрепит и единство нашего народа в борьбе с агрессором.
Мероприятие будет проходить в рамках Всеукраинской молитвенной акции, которая проходит по всей Украине. Так, нам эстафету передали христиане Волынской области, а после Запорожской массовые молитвы будут проводить верующие Хмельницкой области.
Как писала "Индустриалка", запорожцев зовут на Пасхальное шествие
- Просмотров: 171
Похожие новости