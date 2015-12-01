На ближайшей сессии Запорожского городского совета должны создать комиссию, которая будет работать со злостными неплательщиками.- На сессию выносится решение о создании комиссии, которая будет работать со злостными неплательщиками. В нее войдут депутаты профильных комиссий, налоговики, правоохранительные органы, сельскохозяйственная инспекция. Думаю, большинство депутатов поддержат решение. Это будет действенный орган, который будет работать с арендаторами, не соблюдающими условия договоров, - отметил в эфире программы "День. Тема" на телеканале TV5 глава земельной комиссии, депутат горсовета от Оппозиционного блока Игорь Чумаченко.Глава земельной комиссии подчеркнул, что в 2016 году городской бюджет Запорожья получил 773 млн. за счет арендной платы, в 2017 году ожидается 863 млн. Таким образом, есть это важный источник пополнения бюджета.- Наша позиция однозначна: предприниматели должны работать в рамках закона. И закон должен быть одним для всех, - подчеркнул Игорь Чумаченко. - Все без исключения арендаторы земельных участков в Запорожье обязаны соблюдать условия договоров.