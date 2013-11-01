На сегодняшней сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали петицию о введении электронного билета в общественном транспорте.
Как писала "Индустриалка", система расчета в транспорте с помощью пластиковых карт заработает еще не скоро. Сейчас городская власть изучает все стороны этого вопроса, чтобы выбрать наиболее удачную модель.
Читайте также: В Запорожье хотят запустить маршрут с ценой проезда по 7 грн.
Как писала "Индустриалка", система расчета в транспорте с помощью пластиковых карт заработает еще не скоро. Сейчас городская власть изучает все стороны этого вопроса, чтобы выбрать наиболее удачную модель.
Читайте также: В Запорожье хотят запустить маршрут с ценой проезда по 7 грн.
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