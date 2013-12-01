КП обеспечивало работу столовой, расположенной в помещении горисполкома. Сегодня там идет ремонт, а "Визит" расположился в здании Коммунарской райадминистрации.В 2010-2015 годах предприятие работало без убытков. Однако, в 2016 года финансовый план не выполнялся - доход предприятия составил 477,9 тыс. грн., что на 97,3 тыс. грн. (16,9%) меньше предусмотренного в финансовом плане (575,2 тыс. грн.). В целом, ущерб составил 17,7 тыс. грн. Кроме того, предприятие имеет задолженность за тепло, электроэнергию, воду, а также содержание систем здания. А с ноября образовался еще и долг по зарплате, который составляет 8178,14 грн.В связи с эти депутаты приняли решение ликвидировать проблемное предприятие путем присоединения его к КП " Запорожрынок " , на которое трудоустроят сотрудников "Визита".Без питания сотрудники исполкома и депутаты не останутся - после ремонта в горсовете снова заработает столовая.