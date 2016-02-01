Депутат Запорожского городского совета от Оппозиционного блока Александр Пшеничный вышел из состава депутатского корпуса.
Как писала "Индустриалка", Александра Пшеничного назначили главой Хортицкой райадминистрации. Сразу после этого он заявил, что намерен сложить с себя полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в вверенном ему районе.
Решение Александра Николаевича сегодня на сессии поддержали его коллеги.
Место Александра Пшеничного в горсовете займет следующий по списку член Оппозиционного блока - депутат горсовета прошлого созыва, президент организации "Победим рак" Зинаида Гальчинская.
Как писала "Индустриалка", Александра Пшеничного назначили главой Хортицкой райадминистрации. Сразу после этого он заявил, что намерен сложить с себя полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в вверенном ему районе.
Решение Александра Николаевича сегодня на сессии поддержали его коллеги.
Место Александра Пшеничного в горсовете займет следующий по списку член Оппозиционного блока - депутат горсовета прошлого созыва, президент организации "Победим рак" Зинаида Гальчинская.
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