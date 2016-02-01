70 кандидатов в контрактники отправили сегодня в учебные центры страны, где они будут проходить военную подготовку на протяжении 1-6 месяцев.
Будущие бойцы выстроились на плацу, где с напутственным словом к ним обратился временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом капитан Владислав Чумак, который рассказал о важности учебной подготовки и правилах поведения в центрах.
- У нас есть пять учебных центров - во Львове, Житомире, Киеве, Полтаве и Харькове, куда и отправятся кандидаты в контрактники, в зависимости от своей специальности, - отметил Владислав Чумак. - Там они пройдут обучение, согласно своей воинской специальности, а после курсов будут направлены в боевые части Вооруженных Сил Украины для выполнения задач, в зависимости от заявок частей. Решения относительно выполнения обязанностей в зоне АТО также будут приниматься в частях.
Многие из сегодняшних военнообязанных граждан уже прошли АТО и знают свое дело, некоторые были мобилизованы и имеют за плечами полугодовой контракт, а есть и новички, которым обучение крайне необходимо.
Желающих пойти служить по контракту в Запорожской области хватает – возраст претендентов колеблется от 23-х до 58-ти лет.
- Совсем недавно мы отказали одному человеку, которому уже 59 лет, потому что в момент окончания контракта ему будет уже 60 – с ним мы не можем заключить контракт, - объяснил Владислав Чумак.
Во время построения Владислав Чумак старался донести до контрактников важность их предназначения, а любителям крепких напитков посоветовал об этом деле забывать, чтобы не превращаться в "аватаров" и не нарушать порядок во время прохождения службы.
Мужчины после 40 лет идут служить уже осознанно и готовы приступить к выполнению своих обязанностей со всей ответственностью.
- Решил идти служить на контракт, потому что у меня сын тоже служит в Нацгвардии, - рассказал Вадим Дорошенко. – Сын меня полностью поддерживает. А еще – захотелось вспомнить молодость и как бы банально это не звучало, но пойти защищать родную страну. Первым делом будем возобновлять знания, учиться чему-то новому. Деньги, которые будут платить за службу, конечно, тоже сыграли свою роль, но далеко не главную. Дети меня поддержали и даже отец, который уже в возрасте, пожалел, что не может пойти служить.
В учебные центры сегодня отправились и пять женщин, которые, как отметил Владислав Чумак, не побоялись идти выполнять "мужской долг".
Каролина Смоляная приехала из поселка Бильмак, где раньше работала фельдшером. Женщина набиралась решимости для того, чтобы пойти служить, в течение года, а вот рассказать об этом родной дочери не смогла.
- Решила не травмировать дочку, сказала, что еду на учебу, - рассказала Каролина. – Дома у нее две бабушки и два дедушки, я думаю, все будет в порядке. Знакомые и родные восприняли новость про мое желание идти служить напряженно, но я их заранее готовила. Характер у меня боевой, но я могу в экстренных ситуациях оставаться спокойной, надеюсь, мне это поможет. Хочу также получить новые знания, чтобы потом их применять и помогать на передовой.
В ближайшие дни из областного сборного пункта будут снова отправлять контрактников на обучение.
Как писала "Индустриалка", с начала года контракт на службу в Вооруженных Силах Украины заключили 290 жителей Запорожья и области.
Фото автора
Будущие бойцы выстроились на плацу, где с напутственным словом к ним обратился временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом капитан Владислав Чумак, который рассказал о важности учебной подготовки и правилах поведения в центрах.
- У нас есть пять учебных центров - во Львове, Житомире, Киеве, Полтаве и Харькове, куда и отправятся кандидаты в контрактники, в зависимости от своей специальности, - отметил Владислав Чумак. - Там они пройдут обучение, согласно своей воинской специальности, а после курсов будут направлены в боевые части Вооруженных Сил Украины для выполнения задач, в зависимости от заявок частей. Решения относительно выполнения обязанностей в зоне АТО также будут приниматься в частях.
Многие из сегодняшних военнообязанных граждан уже прошли АТО и знают свое дело, некоторые были мобилизованы и имеют за плечами полугодовой контракт, а есть и новички, которым обучение крайне необходимо.
Желающих пойти служить по контракту в Запорожской области хватает – возраст претендентов колеблется от 23-х до 58-ти лет.
- Совсем недавно мы отказали одному человеку, которому уже 59 лет, потому что в момент окончания контракта ему будет уже 60 – с ним мы не можем заключить контракт, - объяснил Владислав Чумак.
Во время построения Владислав Чумак старался донести до контрактников важность их предназначения, а любителям крепких напитков посоветовал об этом деле забывать, чтобы не превращаться в "аватаров" и не нарушать порядок во время прохождения службы.
Мужчины после 40 лет идут служить уже осознанно и готовы приступить к выполнению своих обязанностей со всей ответственностью.
- Решил идти служить на контракт, потому что у меня сын тоже служит в Нацгвардии, - рассказал Вадим Дорошенко. – Сын меня полностью поддерживает. А еще – захотелось вспомнить молодость и как бы банально это не звучало, но пойти защищать родную страну. Первым делом будем возобновлять знания, учиться чему-то новому. Деньги, которые будут платить за службу, конечно, тоже сыграли свою роль, но далеко не главную. Дети меня поддержали и даже отец, который уже в возрасте, пожалел, что не может пойти служить.
В учебные центры сегодня отправились и пять женщин, которые, как отметил Владислав Чумак, не побоялись идти выполнять "мужской долг".
Каролина Смоляная приехала из поселка Бильмак, где раньше работала фельдшером. Женщина набиралась решимости для того, чтобы пойти служить, в течение года, а вот рассказать об этом родной дочери не смогла.
- Решила не травмировать дочку, сказала, что еду на учебу, - рассказала Каролина. – Дома у нее две бабушки и два дедушки, я думаю, все будет в порядке. Знакомые и родные восприняли новость про мое желание идти служить напряженно, но я их заранее готовила. Характер у меня боевой, но я могу в экстренных ситуациях оставаться спокойной, надеюсь, мне это поможет. Хочу также получить новые знания, чтобы потом их применять и помогать на передовой.
В ближайшие дни из областного сборного пункта будут снова отправлять контрактников на обучение.
Как писала "Индустриалка", с начала года контракт на службу в Вооруженных Силах Украины заключили 290 жителей Запорожья и области.
Фото автора
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