Очередной установочный семинар по внедрению системы энергомониторинга прошел сегодня в Запорожском горсовете. В большом зале собрались представители коммунальных учреждений — будущие и уже действующие менеджеры по энергоэффективности.Как рассказал директор КП " Запорожское энергетической агентство " Вадим Демченко, в каждом коммунальном учреждении появится ответственный человек, который будет снимать показания со всех счетчиков и вводить данные в единую компьютерную систему.Пока эту работаю делают энергетики, завхозы и даже заместители директоров. Однако теперь в каждом учреждении будет введен в штат энергоменеджер 3-го уровня.- В прошлом году мы заключили договор со львовской компанией uMuni на бесплатное использование этой интернет-платформы в течение года для того, чтобы запустить эту систему, - отметил Вадим Демченко. - Опыт Львова позволил после внедрения системы энергомониторинга в прошлом году сэкономить около 30 млн грн. Я надеюсь, что через год и мы сможем похвастаться какими-то подобными результатами.Сегодня, когда цены на энергоносители растут, нужно экономить. Для того, чтобы экономить и управлять ресурсами, необходимо для начала подсчитать количество коммунальных зданий, а также распределить их по уровню энергоэффективности.- Наши дома строились во времена, когда цемент был дорогой, а газ дешевый. Поэтому здания все не эффективные, теряют большое количество энергии. Поэтому наша задача — промониторить, сколько они потребляют. Для этого показания будут сниматься ежедневно, а не раз в месяц, как для отчета. Потом будет анализироваться с учетом на выходные дни, на будни, праздничные дни, в школах это будет учебный год и каникулы и т. д.Во время сегодняшнего семинара Вадим Демченко рассказал представителям коммунальных учреждений о самом алгоритме работы системы мониторинга, ознакомил с особенностями работы на платформе uMuni. Именно эти люди лучше всех знают здания, в которых работают, все источники энергии и т.д.- У каждого энергоменеджера будет индивидуальный доступ к этой системе, под своим личным паролем он будет вносить данные, показания. А у нас уже будет доступ ко всем зданиям и их показателям. Мы будем их группировать по принадлежности, по целевым направлениям, - пояснил Вадим Демченко. - Согласно распоряжению городского головы Владимира Буряка, раз в три месяца мы будем делать объемные отчеты, собирать вместе и показывать общественности.Конечным итогом внедрения системы энергомониторинга должна стать экономия энергоресурсов. Если в прошлом году топливно-энергетический комплекс города потратил порядка 400 млн грн, то экономия ресурсов даже на 2% - 800 тыс. грн - положительно скажется на бюджете города. А сэкономленные деньги могут быть перенаправлены на более актуальные потребности громады.К слову, параллельно Запорожское энергетической агентство начинает серию семинаров для представителей ОСМД, где и для них предложат систему энергомониторинга — также на платформе uMuni.- В Украине этим еще никто не занимается, но для ОСМД это тоже очень актуальный вопрос, - отметил он. - Потому что мы уже столкнулись с тем, что два дома, визуально одинаковых, но потребляют разный объем энергоресурсов и, соответственно, жильцы получают разные квитанции на оплату коммунальных услуг. ОСМД очень важно понять причину такой ситуации. Но это будет следующий этап нашей работы.Фото автора