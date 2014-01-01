Это воздушное путешествие, размещенное в соцсетях, было совершено с помощью радиоуправляемого квадрокоптера, и мы смогли увидеть, как красив наш Днепр, Хортица. В показанных пейзажах не хватает малости - достроенных мостов. Потому что недостроенные они смотрятся не очень.