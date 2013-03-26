После премьеры спектакля "Позамежжя/Запределье" в театре имени Магара зрители сидели ошеломленные, женщины вытирали слезы.
Зрителей растрогала история мужчины и женщины (Наталья Зубик и Евгений Козьмик), случайно встретившихся на остановке. Он начал рассказывать о себе небылицы, а она поверила, прониклась, захотела о нем позаботиться. Ну, разве можно быть такой доверчивой? Позже узнаем, что он только что освободился из тюрьмы, а она когда-то попала в аварию и теперь испытывает проблемы с головой.
"Сумасшедшая любовь (не)нормальных людей" - так обозначили жанр спектакля в театре имени Магара. Он поставлен по пьесе "Дурочка и зэк" Владимира Лидского. Но авторский текст режиссер-постановщик Виктор Попов дополнил необычными действиями героев, нестандартной декорацией с прозрачными завесами, продуманными образами, музыкой, которая в решающей момент дожимает психику зрителя. Периодически начинаешь сомневаться - в настоящей ли жизни это происходит или в неком параллельном мире? Но есть моменты, возвращающие к реальности.
Словом, из жизненной истории Виктор Попов создал нечто сюрреалистическое. Его постановки всегда интересно смотреть — какой-то сюрприз подготовит режиссер? Единственное, что хочется надеяться - со временем спектакль станет чуть динамичные и, соответственно, короче.
- Считаю, что эта пьеса - большая удача, - говорит "Индустриалке" Виктор Попов. - Она написана в прошлом году, ее автор Владимир Лидский (Михайлов) — гражданин Киргизии, живет в Израиле. Постановка очень много идет в России, а в Украине это первое прочтение. Мы сделали ее двуязычной.
Российские театры, насколько могу судить по роликам, пошли по прямому пути — он действительно зэк, она — действительно дура. Считаю, что в современном театре такие однозначные решения неинтересны.
Вообще, это больная тема — брошенные и ненужные, вычеркнутые из социума люди. Они не быдло и не уроды, а нормальные полноценные люди, но, наверное, у кого-то карма такая, у кого-то — обстоятельства. Поэтому мы решили сделать такой не бытовой спектакль. Постарались передать чувство холода, запределье.
В финале пьесы герой приходит в белом фраке, с цветами и - хэппи-энд. Но у нас по-другому, мне кажется что хэппи-энд на такой теме играть рано. Эта драма в обществе на сегодня неразрешима и я думаю, что театр должен быть честным.
...Жизнь актрисы Наталии Зубик совершенно не похожа на жизнь ее героини. Наталья — счастливая супруга и мама. И выглядеть стопроцентной дурочкой, как в пьесе, у нее временами не получается, потому что актриса слишком красива для этой роли и это никак не скроешь.
- Давно мечтала сыграть роль такого плана, - призналась "Индстриалке" Наталья Зубик. - Героиня - человек с ограниченными возможностями, но каждая женщина хочет верить в прекрасное, в то, что рядом с ней идеальный мужчина и сама идеализирует его.
На вопрос, что стало самым трудным в работе над ролью, актриса ответила:
- Психологически было очень сложно сыграть искреннюю веру этому мужчине, с помощью которой моя героиня и создавала его.
***
Спектакль "Позамежжя/Запределье" (на украинском и русском языках) смотрите на Малой сцене в театре имени Магара 1 апреля, начало в 15.00.
Билеты по 50 грн. (Их стоит приобрести заранее, так как билеты в Малый зал быстро раскупают).
Телефон кассы 764-38-17.
Кстати, сегодня, 27 марта - Международный день театра.
Фото Александра Прилепы.
Зрителей растрогала история мужчины и женщины (Наталья Зубик и Евгений Козьмик), случайно встретившихся на остановке. Он начал рассказывать о себе небылицы, а она поверила, прониклась, захотела о нем позаботиться. Ну, разве можно быть такой доверчивой? Позже узнаем, что он только что освободился из тюрьмы, а она когда-то попала в аварию и теперь испытывает проблемы с головой.
"Сумасшедшая любовь (не)нормальных людей" - так обозначили жанр спектакля в театре имени Магара. Он поставлен по пьесе "Дурочка и зэк" Владимира Лидского. Но авторский текст режиссер-постановщик Виктор Попов дополнил необычными действиями героев, нестандартной декорацией с прозрачными завесами, продуманными образами, музыкой, которая в решающей момент дожимает психику зрителя. Периодически начинаешь сомневаться - в настоящей ли жизни это происходит или в неком параллельном мире? Но есть моменты, возвращающие к реальности.
Словом, из жизненной истории Виктор Попов создал нечто сюрреалистическое. Его постановки всегда интересно смотреть — какой-то сюрприз подготовит режиссер? Единственное, что хочется надеяться - со временем спектакль станет чуть динамичные и, соответственно, короче.
- Считаю, что эта пьеса - большая удача, - говорит "Индустриалке" Виктор Попов. - Она написана в прошлом году, ее автор Владимир Лидский (Михайлов) — гражданин Киргизии, живет в Израиле. Постановка очень много идет в России, а в Украине это первое прочтение. Мы сделали ее двуязычной.
Российские театры, насколько могу судить по роликам, пошли по прямому пути — он действительно зэк, она — действительно дура. Считаю, что в современном театре такие однозначные решения неинтересны.
Вообще, это больная тема — брошенные и ненужные, вычеркнутые из социума люди. Они не быдло и не уроды, а нормальные полноценные люди, но, наверное, у кого-то карма такая, у кого-то — обстоятельства. Поэтому мы решили сделать такой не бытовой спектакль. Постарались передать чувство холода, запределье.
В финале пьесы герой приходит в белом фраке, с цветами и - хэппи-энд. Но у нас по-другому, мне кажется что хэппи-энд на такой теме играть рано. Эта драма в обществе на сегодня неразрешима и я думаю, что театр должен быть честным.
...Жизнь актрисы Наталии Зубик совершенно не похожа на жизнь ее героини. Наталья — счастливая супруга и мама. И выглядеть стопроцентной дурочкой, как в пьесе, у нее временами не получается, потому что актриса слишком красива для этой роли и это никак не скроешь.
- Давно мечтала сыграть роль такого плана, - призналась "Индстриалке" Наталья Зубик. - Героиня - человек с ограниченными возможностями, но каждая женщина хочет верить в прекрасное, в то, что рядом с ней идеальный мужчина и сама идеализирует его.
На вопрос, что стало самым трудным в работе над ролью, актриса ответила:
- Психологически было очень сложно сыграть искреннюю веру этому мужчине, с помощью которой моя героиня и создавала его.
***
Спектакль "Позамежжя/Запределье" (на украинском и русском языках) смотрите на Малой сцене в театре имени Магара 1 апреля, начало в 15.00.
Билеты по 50 грн. (Их стоит приобрести заранее, так как билеты в Малый зал быстро раскупают).
Телефон кассы 764-38-17.
Кстати, сегодня, 27 марта - Международный день театра.
Фото Александра Прилепы.
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