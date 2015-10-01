В Запорожской области разыскали троих детей, сбежавших из интерната.
Мальчики 16-ти и 14-ти лет днем ушли из учебного учреждения в неизвестном направлении. На их поиски бросили все силы запорожской полиции, подключились также неравнодушные общественники.
Через трое суток ребят нашли целыми и невредимыми в одном из сел в Запорожском районе. Как выяснилось, они ушли из интернета, потому что один из них хотел повидаться с мамой. Все эти дни дети шли пешком и просили еду у жителей сел.
С беглецами провели профилактическую беседу и вернули их в интернат, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье дети пострадали из-за опасной игры.
Читайте также: В Запорожской области девочка стала жертвой смертельной игры.
Мальчики 16-ти и 14-ти лет днем ушли из учебного учреждения в неизвестном направлении. На их поиски бросили все силы запорожской полиции, подключились также неравнодушные общественники.
Через трое суток ребят нашли целыми и невредимыми в одном из сел в Запорожском районе. Как выяснилось, они ушли из интернета, потому что один из них хотел повидаться с мамой. Все эти дни дети шли пешком и просили еду у жителей сел.
С беглецами провели профилактическую беседу и вернули их в интернат, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье дети пострадали из-за опасной игры.
Читайте также: В Запорожской области девочка стала жертвой смертельной игры.
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