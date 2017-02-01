В Шевченковском районе Запорожья дети играли в заброшенном здании и упали в бетонную трубу.
Школьники 7-ми и 8-ми лет оказались заложниками ловушки глубиной в четыре метра и не смогли сами выбраться наружу. Ребята позвали на помощь и прохожие вызвали бойцов ГСЧС.
Парней вызволили с помощью лестницы. Помощь медиков мальчикам была не нужна. На месте ЧП работали пять спасателей, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
К слову, с сегодняшнего дня в запорожских школах начались весенние каникулы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье подросток пырнул отчима ножом.
Читайте также: В Запорожской области девочка стала жертвой смертельной игры.
Школьники 7-ми и 8-ми лет оказались заложниками ловушки глубиной в четыре метра и не смогли сами выбраться наружу. Ребята позвали на помощь и прохожие вызвали бойцов ГСЧС.
Парней вызволили с помощью лестницы. Помощь медиков мальчикам была не нужна. На месте ЧП работали пять спасателей, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
К слову, с сегодняшнего дня в запорожских школах начались весенние каникулы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье подросток пырнул отчима ножом.
Читайте также: В Запорожской области девочка стала жертвой смертельной игры.
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