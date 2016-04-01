Запорожская школа футбола "Металлург" проводит набор юношей 2004 года рождения.
Приглашаются все желающие из любых регионов Украины.
Просмотр юных футболистов будет проходить 23 апреля по адресу: ул. 12 Апреля, 2 на искусственных полях. С собой дети должны иметь спортивную форму, обувь и свидетельство о рождении.
Те, кто пройдет отбор в футбольную школу, обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием, тренировочной и игровой экипировкой.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
095 604 37 25 - 098 813 82 73 Рудыка Александр Павлович.
066 335 85 89 - Валуев Вячеслав Анатольевич.
Запорожская школа футбола "Металлург" является одной из лучших школ Украины. Многочисленные воспитанники школы играют в профессиональных командах самого высокого уровня в Украине и других странах. Постоянно защищают цвета различных юношеских и молодежных сборных страны. Сейчас в - Национальной сборной Украины играют воспитанники нашей школы – Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Эдуард Соболев, Виталий Вернидуб, Максим Коваль.
Напомним, детская футбольная школа запорожского "Металлурга" в начале 2016 года оказалась под угрозой исчезновения: в связи с ликвидацией команды мастеров собственники футбольного клуба "Металлург-Запорожье" (среди которых Александр Богуслаев) прекратили его финансирование, в прошлом году они попытались уничтожить ДЮСШ по футболу. Несколько сотен ребят были выселены с территории школы, встал вопрос о том, смогут ли команды доиграть чемпионат детско-юношеской футбольной лиги Украины. Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением городского совета была создана ДЮСШ "Металлург", при этом ПАО "Запорожсталь" профинансировал команду детско-юношеской спортивной школы для участия в весенней части чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины, а также в матчах финальной части турнира.
Приглашаются все желающие из любых регионов Украины.
Просмотр юных футболистов будет проходить 23 апреля по адресу: ул. 12 Апреля, 2 на искусственных полях. С собой дети должны иметь спортивную форму, обувь и свидетельство о рождении.
Те, кто пройдет отбор в футбольную школу, обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием, тренировочной и игровой экипировкой.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
095 604 37 25 - 098 813 82 73 Рудыка Александр Павлович.
066 335 85 89 - Валуев Вячеслав Анатольевич.
Запорожская школа футбола "Металлург" является одной из лучших школ Украины. Многочисленные воспитанники школы играют в профессиональных командах самого высокого уровня в Украине и других странах. Постоянно защищают цвета различных юношеских и молодежных сборных страны. Сейчас в - Национальной сборной Украины играют воспитанники нашей школы – Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Эдуард Соболев, Виталий Вернидуб, Максим Коваль.
Напомним, детская футбольная школа запорожского "Металлурга" в начале 2016 года оказалась под угрозой исчезновения: в связи с ликвидацией команды мастеров собственники футбольного клуба "Металлург-Запорожье" (среди которых Александр Богуслаев) прекратили его финансирование, в прошлом году они попытались уничтожить ДЮСШ по футболу. Несколько сотен ребят были выселены с территории школы, встал вопрос о том, смогут ли команды доиграть чемпионат детско-юношеской футбольной лиги Украины. Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением городского совета была создана ДЮСШ "Металлург", при этом ПАО "Запорожсталь" профинансировал команду детско-юношеской спортивной школы для участия в весенней части чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины, а также в матчах финальной части турнира.
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