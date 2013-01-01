Мужчина, которого сбил поезд, скончался в больнице.
Как писала "Индустриалка", на 32-летнего мужчину наехал поезд "Львов-Мариуполь". Он получил тяжелые травмы и ему пришлось ампутировать стопу.
Как сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области, спасти мужчину не удалось - он умер в реанимации.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.
Читайте также: Подробности пожара в трамвае в Запорожье.
Как писала "Индустриалка", на 32-летнего мужчину наехал поезд "Львов-Мариуполь". Он получил тяжелые травмы и ему пришлось ампутировать стопу.
Как сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области, спасти мужчину не удалось - он умер в реанимации.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.
Читайте также: Подробности пожара в трамвае в Запорожье.
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