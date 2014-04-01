В поселке Бельмак в районном доме культуры состоялось заседание любительского творческого объединения " Гармония " , которым руководит Мелания Витер. На этот творческий слет съехались мастера народного творчества со всего района — 20 талантливых женщин отчитывались и хвастались своими работами, сделанными в течение зимы. Это были вышитые картины, рушники, платья, обереги и расписные дощечки. А самая младшая участница объединения продемонстрировала присутствующим специальный станок для вышивания, на котором она создает настоящие шедевры.