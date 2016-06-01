В Заводском районе Запорожья задержали мужчину, который разбирал на металлолом ж/д полотно.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, злоумышленника задержали на горячем, когда он выкручивал гайки от крепления рельсов. При виде правоохранителей мужчина бросил гаечный ключ и бросился наутек.
Инспекторы его догнали и задержали.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области человека сбил поезд.
Читайте также: Подробности пожара в трамвае в Запорожье.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, злоумышленника задержали на горячем, когда он выкручивал гайки от крепления рельсов. При виде правоохранителей мужчина бросил гаечный ключ и бросился наутек.
Инспекторы его догнали и задержали.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области человека сбил поезд.
Читайте также: Подробности пожара в трамвае в Запорожье.
- Просмотров: 52
Похожие новости