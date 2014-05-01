Сегодня, 27 марта, запорожские театры и театралы отмечают Международный день театра.
Стоит отметить, что запорожцы активно ходят в театры. Так, в прошлом году театры города провели 1589 спектаклей и концертов (в 2015 году - 1513), которые посетили 216,3 тыс. зрителей (в 2015 году — 196,4).
Театры совершили 524 гастрольных выездов, в том числе на концерты (в 2015 году - 342).
В прошлом году наши театры поставили 31 премьеру (в 2015 году – 30), сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
К слову, очередную премьеру в театре имени Магара показали накануне Международного дня театра. На Малой сцене презентовали "сумасшедшую комедию (не)нормальных людей" режиссера-постановщика Виктора Попова "Позамежжя/Запоределье". Подробности о премьере читайте в "Индустриалке" в ближайшее время.
В театре имени Магара также проводили праздничный концерт "Его величество театр".
"Индустриалка" также писала: "Известные актеры показали в Запорожье, до чего может довести любовь".
Стоит отметить, что запорожцы активно ходят в театры. Так, в прошлом году театры города провели 1589 спектаклей и концертов (в 2015 году - 1513), которые посетили 216,3 тыс. зрителей (в 2015 году — 196,4).
Театры совершили 524 гастрольных выездов, в том числе на концерты (в 2015 году - 342).
В прошлом году наши театры поставили 31 премьеру (в 2015 году – 30), сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
К слову, очередную премьеру в театре имени Магара показали накануне Международного дня театра. На Малой сцене презентовали "сумасшедшую комедию (не)нормальных людей" режиссера-постановщика Виктора Попова "Позамежжя/Запоределье". Подробности о премьере читайте в "Индустриалке" в ближайшее время.
В театре имени Магара также проводили праздничный концерт "Его величество театр".
"Индустриалка" также писала: "Известные актеры показали в Запорожье, до чего может довести любовь".
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