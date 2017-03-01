Медики проинформировали Бердянский отдел полиции о том, что к ним поступил мужчина с ножевым ранением.
Чтобы выяснить нюансы происшествия домой к пострадавшему выехали полицейские, которые после общения со свидетелями, узнали, что в этом деле замешан 16-летний пасынок раненого.
Выяснилось, что отчим часто выпивал и ссорился с женой, а парень все это видел и старался защитить мать. Частенько мужчина избивал и пасынка, и жену. Когда в доме снова начался скандал, подросток схватил нож и пырнул отчима.
Теперь парню грозит до 15-ти лет тюрьмы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. Ведется следствие.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье на мужчину напали во дворе
Чтобы выяснить нюансы происшествия домой к пострадавшему выехали полицейские, которые после общения со свидетелями, узнали, что в этом деле замешан 16-летний пасынок раненого.
Выяснилось, что отчим часто выпивал и ссорился с женой, а парень все это видел и старался защитить мать. Частенько мужчина избивал и пасынка, и жену. Когда в доме снова начался скандал, подросток схватил нож и пырнул отчима.
Теперь парню грозит до 15-ти лет тюрьмы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. Ведется следствие.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье на мужчину напали во дворе
- Просмотров: 162
Похожие новости